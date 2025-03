SEAT chiude il 2024 con utili in crescita, ma il futuro richiede più flessibilità

Il Gruppo SEAT ha chiuso l’anno finanziario 2024 registrando i risultati migliori della sua storia, con un utile operativo di 633 milioni di euro, in crescita dell’1,3% rispetto all’anno precedente,

e un fatturato che tocca i 14,5 miliardi di euro (+1,4%). Questi dati, comunicati dal management della società, testimoniano la capacità del Gruppo di adattarsi a uno scenario di mercato complesso, caratterizzato dal rallentamento delle vendite dei veicoli elettrici (BEV), dalla forte concorrenza proveniente dall’Oriente, in particolare dalla Cina, e da un contesto tariffario instabile.

Wayne Griffiths, CEO di SEAT, ha definito il 2024 come «l’anno più redditizio della storia recente dell’azienda, frutto di cinque anni di impegno continuo per rafforzare il modello di business e creare solide basi finanziarie. Ora dobbiamo affrontare con determinazione le nuove sfide del mercato».

CUPRA e SEAT, il motore del successo

A trainare il risultato da record è stata soprattutto la continua crescita di CUPRA, che nel 2024 ha ulteriormente consolidato la propria immagine di marchio trendy e di successo commerciale. Dopo sette modelli lanciati in sette anni e circa 800.000 unità vendute globalmente, CUPRA si prepara ora a raggiungere il traguardo di un milione di auto vendute entro il 2025. Un successo certificato anche dal recente riconoscimento di Auto Motor und Sport, che ha incoronato CUPRA come il marchio automobilistico più trendy del momento, e da Interbrand che ne ha valutato il valore del marchio a quasi 2 miliardi di euro.

Anche il marchio SEAT ha registrato performance positive, con una crescita delle vendite del 7,5%, raggiungendo quota 310.000 vetture vendute nel corso dell'anno.

Strategia finanziaria e flessibilità come risposta alle sfide globali

Nonostante il contesto incerto e una pressione competitiva crescente, soprattutto da parte dei costruttori cinesi, SEAT ha saputo mantenere un equilibrio tra investimenti per il futuro ed efficienza operativa, raggiungendo un cash flow lordo di 1,3 miliardi di euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2023. Patrick Mayer, vicepresidente esecutivo Finance & IT di SEAT, ha sottolineato come questa crescita finanziaria fornisca risorse preziose per investire ulteriormente nella trasformazione tecnologica e digitale del Gruppo.

“Abbiamo dimostrato che la nostra strategia di razionalizzazione dei costi e di investimento mirato porta risultati concreti. Ora siamo ben posizionati per proseguire lungo il nostro percorso verso una mobilità sempre più sostenibile e redditizia”, ha commentato Mayer.

La trasformazione elettrica prosegue a Barcellona

La sfida più grande per SEAT e CUPRA rimane l’elettrificazione. Nel 2024, SEAT ha intensificato gli investimenti per trasformare la Spagna, e in particolare il sito di Martorell, in un polo strategico europeo della mobilità elettrica. L’investimento complessivo da 10 miliardi di euro realizzato con il Gruppo Volkswagen e PowerCo per il progetto Future: Fast Forward, punta a rendere la Spagna un polo d’eccellenza per l'e-mobility. I primi frutti concreti arriveranno già nei primi mesi del 2025, con l'inizio della produzione di CUPRA Raval e Volkswagen ID.2, due modelli destinati a democratizzare la mobilità elettrica in Europa grazie a prezzi competitivi e tecnologie avanzate.

Nasce la Fondazione SEAT CUPRA per sostenere le comunità

In concomitanza con i risultati record e i festeggiamenti per gli 75 anni di storia di SEAT, il Gruppo ha annunciato la creazione della Fondazione SEAT CUPRA. Si tratta di un progetto orientato alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, che mira a contribuire concretamente al benessere della comunità.

“La Fondazione sarà incentrata sulla next generation, sulla salute e sull'eredità sociale, favorendo ricerca, assistenza sanitaria e sviluppo di talenti, e rispondendo concretamente ai bisogni dei territori in cui operiamo”, ha dichiarato Patricia Such, Direttore degli Affari Pubblici di SEAT.

Il futuro richiede flessibilità e ascolto del consumatore

Sebbene il percorso verso la mobilità elettrica stia rallentando rispetto alle previsioni iniziali, SEAT guarda avanti con ottimismo. “L’elettrificazione non procede al ritmo sperato, ma la flessibilità deve diventare un punto di forza”, ha sottolineato Wayne Griffiths. “Non possiamo imporre un futuro al mercato, dobbiamo ascoltare i nostri clienti, comprenderne le esigenze e accompagnarli in questo percorso”.

In questa ottica, SEAT offrirà soluzioni multi-tecnologiche, per non lasciare indietro nessun cliente, garantendo libertà di scelta tra motori elettrici, ibridi e motori tradizionali altamente efficienti. Questo approccio consentirà al Gruppo di affrontare le nuove dinamiche di mercato con maggiore resilienza.

SEAT conclude così il 2024 confermandosi come uno dei player più dinamici del panorama automotive europeo, pronto a un 2025 che si annuncia impegnativo ma ricco di opportunità. La chiave per affrontare questo nuovo capitolo sarà, ancora una volta, la capacità di ascoltare il cliente e di offrire soluzioni sempre più vicine alle sue reali esigenze.