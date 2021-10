SEAT Leon è “Best Buy Car Europa 2021”

Seat Leon si aggiudica il premio “Best Buy Car Europa 2021”. La ventesima edizione del Gala di Premi AUTOBEST si è svolta alla presenza di oltre 150 invitati provenienti da 34 differenti Paesi.

I premi AUTOBEST sono rilevanti in primo luogo perché la giuria è in parte composta da alcuni dei giornalisti automotive più influenti d’Europa. Il marchio si è aggiudicato l’ambito riconoscimento per la seconda volta negli ultimi quattro anni: nel 2017, infatti, SEAT Ateca ha raggiunto lo stesso importante traguardo che sottolinea lo sviluppo di auto in grado di porsi come prodotti eccezionali nel mercato.

“Aggiudicarci il premio ‘Best Buy Car Europa 2021’ consegnato da AUTOBEST è il miglior riconoscimento possibile per tutto il team coinvolto nel lancio della Leon migliore di sempre, un successo basato su solide basi, con un investimento di 1,1 miliardi di Euro che ha portato l’auto a un livello successivo. SEAT León è disegnata, sviluppata e prodotta a Barcellona. Questo traguardo sottolinea la rilevanza di SEAT Leon nel mercato e ci consente di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Poter ritirare questo premio di persona, a nome di tutto il team, ricompensa il duro lavoro di ciascuna persona coinvolta nel progetto. E non c’è luogo migliore della Llotja de Mar di Barcellona, in cui nomi come Gaudí, Miró e Picasso hanno lasciato il segno della propria arte, per farlo” ha condiviso Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA.

Dan Vardie, fondatore e Presidente di AUTOBEST ha aggiunto: “Non avremmo potuto desiderare una celebrazione migliore per questo 20° anniversario del Gala AUTOBEST, evento dedicato ai media automotive tra i più importanti d’Europa e del mondo. SEAT Leon è AUTOBEST Best Buy Car Europa, importante riconoscimento nell’industria automotive che fornisce ai clienti europei una valutazione indipendente, autentica e professionale dei nuovi modelli presenti sul mercato europeo. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento in un luogo così pieno di storia e cultura.

SEAT Leon, riferimento nel segmento delle compatte, è best seller del marchio dal 2014, con 2,3 milioni di unità vendute delle sue diverse generazioni. Puntare ancora più in alto con la quarta generazione di Leon ha richiesto un investimento di 1,1 miliardi di Euro. L’attuale SEAT Leon è l’auto più efficiente, dinamica, sicura e connessa a oggi mai creata dal marchio.

Disegnata, sviluppata e prodotta a Barcellona, per consentirle un posizionamento di rilievo non solo nella gamma del marchio, ma per l’intero segmento, Leon offre un livello di tecnologia tale da renderla il primo modello completamente connesso di SEAT.

Inoltre, SEAT Leon è adatta alle necessità di ogni tipologia di cliente, grazie a cinque tipologie di propulsione differenti: benzina (TSI), Diesel (TDI), metano(TGI) e le versioni ibride Mild Hybrid (eTSI) e ibrida plug in (e-HYBRID).

Questo, insieme alla disponibilità dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida e al massimo risultato (cinque stelle) ottenuto nei test di sicurezza Euro NCAP 2020, rende SEAT Leon una delle migliori opzioni della categoria.

I riconoscimenti AUTOBEST, tra i più prestigiosi d’Europa, vengono consegnati annualmente dal 2001. I 31 giornalisti che compongono la giuria hanno testato personalmente SEAT Leon nelle diverse motorizzazioni, inclusa la versione ibrida plug-in, durante la fase finale dei test.