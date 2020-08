SEAT MUSIC AWARDS 2020, dedicata ai lavoratori del mondo dello spettacolo

La musica continua a farsi sentire e reagisce più unita che mai, ripartendo dall’Arena di Verona con la 14^ edizione dei SEAT MUSIC AWARDS, in programma durante la settimana di grandi eventi musicali “Da Verona Accendiamo la Musica”.

SEAT Italia è dunque, per il secondo anno di fila, partner d’eccezione e title sponsor dell’evento grazie alla partnership con Rai Pubblicità. Per la casa automobilistica di Barcellona, da tempo fortemente legata al mondo e ai valori della musica, si tratta di un’occasione speciale per tornare vicino al suo pubblico e ai suoi clienti, oltre che agli operatori del settore. Portare avanti questa importante collaborazione consente inoltre a SEAT di proseguire con la propria strategia a supporto della musica moderna e di respiro internazionale. L’iniziativa pone infatti ancora una volta l’accento sulla centralità del linguaggio universale della musica e sull’importanza di avvicinarsi a un pubblico trasversale durante un evento in grado di coinvolgere, unire e divertire.

Il 2 e 5 settembre, l’Anfiteatro veronese, con pubblico presente, sarà il palcoscenico di un’edizione speciale dei consueti premi della musica italiana: per la prima volta non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i Premi della Musica diventano i “Premi dalla Musica”, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili.

Più che un riconoscimento simbolico, si tratterà di un aiuto concreto attraverso il numero solidale che verrà attivato per le puntate dei SEAT MUSIC AWARDS e l’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi. Il ricavato complessivo andrà a confluire nel fondo “COVID 19 - Sosteniamo la musica” di MUSIC INNOVATION HUB, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, affianco alla filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

In diretta dall’Arena di Verona e con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, il 2 e 5 settembre i SEAT MUSIC AWARDS andranno in onda in prima serata su RAI 1 e vedranno oltre 50 artisti alternarsi sul palco nel corso delle due serate. Sarà un modo per riportare la musica nel suo luogo naturale, il palco, riaccendere le luci, i suoni, le emozioni dei concerti e ridare la giusta collocazione ai musicisti e a tutti i lavoratori dietro le quinte.

Per la prima volta nella storia dei SEAT MUSIC AWARDS, il palco sarà posizionato al centro dell’Arena di Verona, dando quindi una visione a 360° che permetterà al pubblico, posizionato su tutte le gradinate circolari con il necessario distanziamento, di vivere appieno la grandiosità e la magia dell’Anfiteatro.

SEAT è il marchio automobilistico che annovera la base clienti più giovane del mercato e che per primo ha integrato nei sistemi delle proprie vetture la possibilità di usufruire della musica grazie ad applicazioni come Spotify e Shazam, a cui si aggiungono Amazon Alexa, BeatsAudio Sound System e i nuovi sistemi di infotainment e connettività in car e out car al debutto sulla nuova SEAT Leon, che includono Full Link Wireless compatibile con Apple Car Play e Android Audio, Online Infotainment con internet radio, comandi vocali con voce naturale e Infotainment app.

“SEAT ha un legame speciale con la musica e da qui nasce la decisione di portare avanti la nostra collaborazione con questo importante appuntamento, dando nuovamente il nostro nome alla manifestazione. Anche quest’anno, SEAT MUSIC AWARDS riunirà oltre 50 artisti conosciuti e amati dai giovani, consentendoci di proseguire il nostro viaggio all’insegna del linguaggio universale della musica”, ha condiviso Pierantonio Vianello, Direttore SEAT in Italia. “Viste le particolari circostanze in cui tutti noi ci troviamo in questo momento, questo evento assume un significato ancor più importante. Per rimanere fedeli al coinvolgimento della nostra azienda a favore delle persone, oltre a contribuire a uno spettacolo sinonimo di positività, coinvolgimento e spensieratezza, vogliamo schierarci a supporto del mondo della musica e dei lavoratori dello spettacolo. Per farlo, non c’era occasione migliore dei SEAT MUSIC AWARDS 2020”.

SEAT è un’azienda con un forte coinvolgimento a favore delle persone. Come parte del proprio impegno per la promozione del rispetto, della libertà e delle pari opportunità, la casa di Barcellona sviluppa da anni progetti, processi e attività di formazione grazie a una strategia aziendale che propone politiche e misure a supporto di questi principi.

Inoltre, durante i mesi scorsi, in tempi di crisi sanitaria, grazie alla spinta data dai collaboratori SEAT e di altri partner tecnologici che hanno lavorato senza pausa, la casa automobilistica SEAT si è reinventata, trasformando una parte della linea di produzione di Leon in una linea per la produzione di respiratori artificiali d’emergenza, mettendosi al servizio della società per supportare il sistema sanitario. Recentemente, l’azienda ha poi fatto una donazione a favore dell’iniziativa internazionale #YoMeCorono, mirata a supportare la ricerca e lo sviluppo di un vaccino contro il virus COVID-19.

Consapevoli delle difficoltà che la pandemia ha causato e delle conseguenze che i cittadini si trovano tuttora ad affrontare, anche SEAT Italia ha ritenuto necessario trovare un modo di aiutare e dare un contributo in questo delicato momento di ripartenza. Così, fino all’8 agosto e per un totale di venti serate, il marchio è coinvolto nella SEAT SUMMER ARENA – il drive in di Bergamo, un’iniziativa che intende offrire al pubblico la possibilità di ritagliarsi un po' di tempo, di divertimento e di serenità pur non abbassando la guardia sulla sicurezza sanitaria. L’intero ricavato dell’iniziativa verrà devoluto all’associazione Aiuto Donna di Bergamo, con l’obiettivo di dare un supporto concreto contro una delle piaghe sociali causate dalla pandemia e dal lockdown, la violenza sulle donne.

I SEAT MUSIC AWARDS sono per il marchio un ulteriore modo per raccontarsi, grazie al carattere giovane ed energico della manifestazione, perfettamente allineato all’essenza del marchio. Ma soprattutto, si aggiungono all’elenco di iniziative e progetti sviluppati per aiutare il pubblico e i clienti nella ripartenza.