Sef Car e Voucher Exhibition svelano la nuova Toyota Yaris Cross Hybrid

Questa sera, a Milano, nella settimana del Salone del Mobile, torna l'appuntamento "Aperiviaggi" di Voucher, ideato da Anna Di Maria e Paky Arcella, iniziativa consueta nei più importanti eventi fieristici, sia nazionali, sia internazionali.

In tale occasione, dalle ore 20, sarà presentata, nell'Hotel Nhow di Milano, in via Tortona 35, la nuova Toyota Yaris Cross Hybrid.

Voucher organizzerà per la Concessionaria Sef Car di Milano il prestigioso evento, che regalerà a tutti i visitatori e agli amanti delle quattro ruote l'emozione di vedere la nuova vettura del gruppo Toyota, esposta nel tunnel dell'Hotel, dalle ore 12 fino alle ore 23.

All'aperitivo parteciperanno invitati ed amici della Concessionaria, nonché il Dottor Riccardo Ferrario, Dealer Operator Sef Car, il quale darà il benvenuto ai partecipanti, agli artisti, agli addetti ai lavori e ai personaggi della comunicazione. Gli ospiti saranno allietati dalla presenza di Ronnie Jones, artista di fama internazionale.

È prevista, inoltre, la presenza del Cantautore Davide De Marinis per salutare la Nuova Toyota Yaris Cross Hibrid “Troppo bella“ come la sua canzone di successo e dell’artista Italo-australiana Gisella Cozzo, definita la regina degli spot pubblicitari.

La Yaris, definita dagli addetti ai lavori "il piccolo genio" ed eletta nel 2021 auto dell'anno, diventa SUV. È la Toyota che mancava la nuova Yaris Cross Hybrid. Infatti, unisce l'inconfondibile DNA Yaris alla tradizionale heritage SUV Toyota, per dare vita al primo B-SUV Toyota: un ingresso di spicco nel segmento che completa la gamma Toyota Hybrid, ora presente in tutte le categorie.

Yaris Cross si fa notare per la dotazione tecnologica all'avanguardia, che include il motore Full Hybrid di quarta generazione, la trazione integrale AWD-i, i sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 2.5 e una connettività di bordo migliorata, ma anche per la grande personalità del design, che le dona un inconfondibile tocco di stile e glamour. Ma i vantaggi di Yaris Cross vanno oltre la dimensione dell'auto: l'adesione al programma Toyota WeHybrid, che si conferma un tema fondamentale nella strategia di comunicazione del prodotto, permette di rendere ancora più concreto e tangibile il valore della filosofia di guida WeHybrid.