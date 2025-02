Sicurezza stradale: Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia insieme per guidare in sicurezza nei cantieri

Parte oggi la nuova campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia Stradale,

con l’obiettivo di educare gli automobilisti all’adozione di comportamenti prudenti in prossimità dei cantieri. Un’iniziativa che punta a ridurre i rischi sulla rete autostradale e a tutelare sia i viaggiatori sia i lavoratori impegnati nella manutenzione delle infrastrutture.

L’importanza della prudenza alla guida nei cantieri

Dietro ogni caschetto e gilet catarifrangente c’è una persona, un lavoratore che ha una famiglia e che merita di operare in sicurezza. Rispettare la segnaletica, mantenere la distanza di sicurezza e rispettare i limiti di velocità sono gesti fondamentali per garantire un transito sicuro per tutti.

La campagna punta a richiamare l’attenzione degli automobilisti sull’importanza del rispetto delle regole in presenza di cantieri e sulla necessità di prestare maggiore attenzione alla guida, soprattutto nelle fasi di attivazione e rimozione delle aree di lavoro.

Un impegno concreto per la sicurezza

Il tema della sicurezza nei cantieri stradali è centrale anche nel Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Polizia di Stato con INAIL, con l’obiettivo di prevenire incidenti e ridurre gli infortuni sul lavoro, che spesso si verificano proprio lungo la rete viaria.

A supporto di questa iniziativa, la campagna sarà diffusa a partire da febbraio attraverso affissioni nelle Aree di Servizio, articoli sulla stampa, contenuti digitali e social media, oltre a trasmissioni radiofoniche. Sono previste anche pillole-videoeducative per informare gli automobilisti sui comportamenti corretti da adottare nei pressi dei cantieri.

Le azioni di Autostrade per l’Italia per la sicurezza

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di misure per la sicurezza stradale adottato da Autostrade per l’Italia, tra cui:

Accordi sindacali e tutele per i lavoratori;

Il Protocollo di Filiera, che introduce la “Stop Work Authority”, consentendo ai lavoratori di sospendere l’attività in caso di condizioni non sicure;

La Settimana della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, che prevede oltre 190 attività formative in tutta Italia.

Un impegno congiunto per la mobilità del futuro

Con questa nuova campagna, Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia rinnovano il loro impegno per la sicurezza sulle strade, promuovendo un’educazione alla guida più consapevole e responsabile. Un valore imprescindibile per la mobilità del futuro, che punta a ridurre gli incidenti e garantire un’esperienza di viaggio sempre più sicura per tutti gli utenti della rete autostradale.