Skoda Kamiq Black Dots, l’ideale per la guida in città

Grazie ai dettagli della carrozzeria in nero e a una dotazione di serie di livello superiore, che include anche i gruppi ottici full LED anteriori e posteriori, i cerchi in lega da 17”,

il climatizzatore automatico bi-zona e l‘infotainment connesso con display da 8”, Nuovo Skoda kamiq Black Dots colpisce immediatamente per la sua personalità.Con una lunghezza di 424 cm, Kamiq è perfettamente a suo agio in città e grazie all’abitacolo sviluppato in altezza e al passo lungo ben 264 cm, offre l’abitabilità di un segmento superiore. Motorizzazioni turbo benzina con iniezione diretta, infotainment connesso con schermo da 8” e avanzati sistemi di assistenza alla guida completano il quadro.

A livello estetico, le linee decise di Kamiq sono ancora più evidenti nella versione Black Dots, grazie ai forti contrasti cromatici generati dagli elementi neri. Sono verniciati in nero lucido la calandra, i gusci degli specchietti retrovisori e i lettering sul portellone, per marca e modello. Neri opachi sono invece i mancorrenti al tetto e gli inserti nei paraurti, in modo da rendere più accattivante l’abbinamento al colore carrozzeria. Kamiq Black Dots si posiziona in una fascia di prezzo competitiva, tra la versione di accesso Ambition e la versione Style, di cui riprende la quasi totalità delle dotazioni qualificanti, pur garantendo un vantaggio Cliente che arriva al 42% sul costo delle singole dotazioni rispetto alla Style.