smart #1 si aggiudica il Red Dot Award e l'iF Design Award

La smart #1 ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti nel campo del design:

il Red Dot Award per il design di prodotto e l'iF Design Award nella categoria Product - Automobiles/Vehicles. Entrambi i premi sono stati assegnati da giurie di esperti internazionali e riconoscono lo stile distintivo, l'innovazione e l'impegno sociale del design della smart #1.

Il team di design globale di Mercedes-Benz e il team di ricerca e sviluppo di smart

hanno collaborato per trovare il giusto equilibrio tra design, prestazioni e spazio interno nella fase di sviluppo della smart #1. Il risultato è un SUV compatto, spazioso e completamente elettrico con un'autonomia fino a 440 km. Il design della smart #1 si basa sulla filosofia di design "Sensual Producty", che combina estetica e aerodinamica. Caratteristiche come le maniglie delle porte a scomparsa, il tetto sospeso e le porte senza cornice conferiscono all'auto un design eccezionale nel suo segmento. La digitalizzazione è stata un principio guida nel concetto di design della smart #1, con un'interfaccia utente basata sulla tecnologia mirata e incentrata sull'uomo, con un avatar come compagno di viaggio intelligente, con cui interagire attraverso il controllo vocale.