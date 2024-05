Smart #3, conquista due prestigiosi premi internazionali per il design

La Smart #3, il nuovo modello della famosa casa automobilistica, ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti nel mondo del design automobilistico,

vincendo sia l'iF Design Award che il Red Dot Award per il 2024. Questi premi consolidano la reputazione di Smart come leader nell'innovazione e nel design di veicoli elettrici.

I giurati degli iF Design Award hanno valutato la Smart #3 basandosi su criteri rigorosi che includono l'innovazione, la funzionalità, l'estetica e la sostenibilità. In particolare, il design del veicolo è stato lodato per la sua rilevanza pratica e il forte impatto emotivo che riesce a trasmettere.

Parallelamente, il Red Dot Award ha premiato la Smart #3 per la sua eccellente qualità di design, evidenziando il carattere sportivo del veicolo e la qualità degli interni, che offrono un ambiente confortevole e accogliente. I principi di buon design, quali funzionalità e responsabilità, sono stati considerati fondamentali per il successo del veicolo in questa competizione.

Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH, ha espresso grande soddisfazione per questi successi: "Ricevere sia l'iF Design che il Red Dot Award per la smart #3 è un onore incredibile e un riconoscimento del duro lavoro svolto dal nostro global design team di Mercedes-Benz e da tutto il team smart. La nostra dedizione alla creazione di veicoli elettrici che siano non solo funzionali ma anche esteticamente accattivanti è stata riconosciuta a livello internazionale. La combinazione di sportività ed eleganza rende la smart #3 un'esperienza di guida entusiasmante e di alta qualità."

Questi premi rafforzano ulteriormente la posizione di Smart nel settore automobilistico come un marchio all'avanguardia nella progettazione e produzione di veicoli elettrici che non solo rispettano l'ambiente ma offrono anche un'esperienza unica e gratificante per l'utente.