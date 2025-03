Renault Scenic E-Tech electric: design audace e innovativo per la mobilità familiare del futuro

Con il debutto della Scenic E-Tech Electric, Renault segna un nuovo traguardo nel design automobilistico per famiglie,

introducendo linee audaci e contemporanee che rivoluzionano il concetto stesso di auto elettrica familiare. Questo modello rappresenta la perfetta fusione tra funzionalità e stile, interpretando con grande personalità il nuovo linguaggio stilistico della Casa francese, ideato dal direttore del design Renault, Gilles Vidal.

«Con Scenic E-Tech Electric abbiamo voluto reinterpretare i codici della voiture à vivre», ha dichiarato Gilles Vidal. «Le linee tese e contemporanee dialogano con curve morbide e accoglienti, creando un equilibrio unico tra eleganza, comfort e funzionalità, pensato per soddisfare tutte le esigenze della famiglia moderna».

La Scenic E-Tech Electric esprime immediatamente un carattere forte grazie alla sua architettura intelligente, che sfrutta appieno i vantaggi della piattaforma modulare AmpR Medium. Quest'ultima consente una disposizione ottimale delle batterie e una gestione degli spazi interni estremamente efficiente. Pur con dimensioni esterne contenute – lunghezza di 4,47 metri, larghezza di 1,86 metri e altezza di 1,57 metri – la vettura offre una straordinaria abitabilità interna, con il passo di 2,78 metri che garantisce spazi generosi per tutti gli occupanti.

Esteticamente, Scenic E-Tech Electric riesce a combinare con maestria alcuni tratti tipici dei SUV con l’eleganza fluida e dinamica delle berline. La linea di cintura ribassata conferisce leggerezza visiva e migliora la visibilità interna, mentre i cerchi da 19” e 20”, distintivi e progettati per ottimizzare l'aerodinamica, sottolineano ulteriormente il profilo grintoso e contemporaneo della vettura. In particolare, i cerchi da 20” nella versione Esprit Alpine spiccano per il loro design esclusivo: diamantati neri con finitura fumé, richiamano il DNA sportivo e raffinato tipico del marchio Alpine.

Anche l'aerodinamica è stata al centro del progetto di Scenic E-Tech Electric, con dettagli curati per ridurre al massimo la resistenza all’aria e migliorare efficienza e autonomia. Elementi come i deflettori anteriori, le maniglie delle porte a scomparsa e la particolare forma geometrica del paraurti posteriore contribuiscono a definire un coefficiente aerodinamico ottimale. Questi accorgimenti permettono alla Scenic di mantenere un'autonomia fino a 625 km (WLTP), fondamentale per affrontare senza problemi anche i lunghi viaggi di famiglia.

Il frontale del veicolo è caratterizzato dal nuovo logo Renault “Nouvel’R”, elegantemente integrato in una calandra decorata da motivi a losanghe che, grazie ai giochi di luce, cambiano intensità creando effetti visivi suggestivi. La nuova firma luminosa Renault esprime una forte identità: le luci diurne DRL a forma di mezza losanga, disposte verticalmente, aumentano la percezione della larghezza dell’auto, rafforzando la sicurezza. Inoltre, i fari con tecnologia LED Adaptive Vision migliorano sensibilmente la visibilità notturna e in condizioni atmosferiche avverse, adattando il fascio luminoso alle esigenze di guida.

Al posteriore, la vettura propone fari dal design moderno e tecnologico, con indicatori dinamici e tecnologia micro-ottica che conferisce un elegante effetto tridimensionale, rendendo Scenic riconoscibile e distintiva anche a distanza.

Per completare l'estetica di Scenic E-Tech Electric, Renault propone sei tinte di carrozzeria esclusive: Rosso Passion, Blu Notturno, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Grigio Scisto Satinato (riservato alla versione Esprit Alpine) e Bianco Nacré, quest’ultima particolarmente adatta ad evidenziare le forme fluide e sofisticate della carrozzeria. Inoltre, per soddisfare i gusti più esigenti, sono disponibili soluzioni bi-tono che accentuano ulteriormente la dinamicità e l’eleganza del veicolo.