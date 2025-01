Stella Li (BYD) eletta World Car Person of the Year 2025

Stella Li, Vicepresidente esecutiva di BYD, è stata nominata "World Car Person of the Year 2025" nell'ambito dei World Car Awards,

un riconoscimento che celebra i leader più influenti dell'industria automobilistica globale. La sua elezione segna un doppio primato: è la prima donna a ricevere questo titolo e il premio rappresenta il primo riconoscimento di questo tipo per un'azienda cinese.

La giuria, composta da 96 giornalisti automobilistici di spicco provenienti da 30 Paesi, ha premiato Stella Li per il suo ruolo chiave nella crescita esponenziale di BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Sotto la sua guida, il brand ha consolidato la propria presenza in mercati strategici come Europa, Brasile e Messico, rafforzando il dominio dell'azienda nel settore dell’elettrificazione e della mobilità sostenibile.

Il 2024 è stato un anno di svolta per BYD, culminato nella produzione del decimilionesimo veicolo a nuova energia a novembre, un traguardo mai raggiunto prima da nessun altro costruttore. Con oltre 900.000 dipendenti a livello globale, di cui 110.000 impegnati nella ricerca e sviluppo, l'azienda continua a investire in tecnologie avanzate per la transizione ecologica dell'automotive.

BYD ha introdotto innovazioni rivoluzionarie, tra cui il motore elettrico di produzione di massa più veloce al mondo (23.000 giri/min), montato sul modello SEALION 7, e la tecnologia Super Ibrida DM-i, pensata per offrire un'opzione efficiente a chi non è ancora pronto al full electric. Ma l'impatto dell'azienda va oltre il settore automobilistico: il suo ecosistema integra la produzione di energia rinnovabile e soluzioni avanzate per lo stoccaggio, ridefinendo l'intero concetto di mobilità sostenibile.

Alla notizia della premiazione, Stella Li ha dichiarato: “Questo riconoscimento appartiene ai 110.000 ingegneri di ricerca e sviluppo di BYD, che continuano a portare innovazioni all’avanguardia nel settore automotive. Sono entusiasta di contribuire alla diffusione di soluzioni sostenibili su scala globale.”

Jens Meiners, presidente emerito dei World Car Awards, ha sottolineato il valore della sua leadership: “Stella Li ha giocato un ruolo determinante nell'espansione di BYD, trasformandola in un punto di riferimento per l’intero settore. Il suo impatto va ben oltre l’azienda, influenzando l’evoluzione della mobilità sostenibile.”

Il premio verrà consegnato ad aprile durante il New York International Auto Show, nell'ambito della 21ª edizione dei World Car Awards. BYD sarà protagonista anche nelle competizioni di prodotto, con la Mini Seagull/Dolphin in lizza per il titolo di World Urban Car of the Year. Un'ulteriore conferma della crescente influenza dell'azienda nel panorama automotive globale.