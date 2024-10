Stellantis accelera la campagna di richiamo degli airbag Takata: oltre 53.000 veicoli Citroën e DS3 già riparati in Italia

Stellantis continua con determinazione la sua campagna di richiamo degli airbag Takata, che riguarda i modelli Citroën C3 e DS3 prodotti tra il 2009 e il 2019.

In Italia, sono già stati completati oltre 53.000 interventi di sostituzione degli airbag difettosi, mentre più di 128.000 veicoli coinvolti nel richiamo hanno già effettuato il “check-in”, ovvero la registrazione necessaria per avviare la procedura di risanamento.

Il richiamo globale sugli airbag Takata rappresenta una delle campagne di sicurezza più complesse mai intraprese dall'industria automobilistica, e Citroën ha messo in atto una serie di iniziative straordinarie per agevolare i propri clienti e garantire la sicurezza su strada. L'azienda ha inviato lettere raccomandate a tutti i proprietari dei veicoli interessati, fornendo chiare istruzioni su come completare l'intervento di sostituzione degli airbag. Ai clienti è richiesto di effettuare un semplice “check-in” online, utilizzando i riferimenti indicati nelle comunicazioni ricevute e collegandosi al sito web dedicato, accessibile anche tramite QR code. In alternativa, i clienti possono contattare il Call Center al numero 800598942 o rivolgersi direttamente al proprio concessionario Citroën di fiducia.

Un supporto clienti potenziato



Citroën ha implementato diverse misure per supportare i proprietari dei veicoli coinvolti nel richiamo. Tra queste, un significativo potenziamento della flotta di veicoli di cortesia per garantire la mobilità dei clienti durante i lavori di riparazione. Inoltre, l'azienda ha raddoppiato la fornitura settimanale di nuovi airbag, spingendo al massimo la capacità della catena di approvvigionamento, e ampliato la rete di concessionari per accelerare il processo di sostituzione degli airbag difettosi.

Uno degli sforzi più rilevanti riguarda la strategia “repair@plant”, che consente di effettuare la riparazione direttamente presso gli stabilimenti Stellantis in Italia, migliorando così la capacità di intervento su larga scala. Questa iniziativa ha permesso di gestire in modo più efficiente il flusso di veicoli e di minimizzare i tempi di attesa per i clienti.

Come effettuare il “check-in” e completare la riparazione



I clienti coinvolti nella campagna di richiamo devono seguire una semplice procedura per registrarsi e avviare l'intervento. È possibile completare il “check-in” online tramite il sito web indicato nelle lettere ricevute o utilizzando il QR code per un accesso diretto alla piattaforma dedicata. Inoltre, per chi preferisce un contatto diretto, il Call Center Citroën è a disposizione al numero 800598942 per fornire assistenza nella prenotazione degli interventi e per rispondere a qualsiasi altra esigenza.

Citroën si impegna a fornire ai propri clienti il massimo supporto, incluso l'accesso a un'auto sostitutiva, per minimizzare i disagi causati dal richiamo. La rete di concessionari è stata potenziata per gestire un numero maggiore di interventi, e sono state implementate misure logistiche per accelerare il processo di approvvigionamento e installazione dei nuovi airbag.

Impegno per la sicurezza e la soddisfazione dei clienti



La sicurezza dei clienti resta la priorità assoluta per Stellantis e Citroën. La casa automobilistica è consapevole dell'importanza di intervenire prontamente su un problema potenzialmente grave come quello degli airbag difettosi e sta mettendo in campo ogni sforzo per garantire che tutti i veicoli coinvolti vengano riparati nel minor tempo possibile.

L'intervento riguarda modelli ampiamente diffusi in Italia, come la Citroën C3 e la DS3, e l'azienda sta lavorando senza sosta per servire i propri clienti e soddisfare le loro esigenze di mobilità, offrendo soluzioni rapide e un supporto dedicato.



La campagna di richiamo degli airbag Takata è un'operazione di portata globale e Stellantis sta dimostrando un impegno costante per risolvere la situazione nel modo più efficiente possibile. Grazie all'incremento della capacità operativa e alla disponibilità di un servizio clienti potenziato, i proprietari di Citroën C3 e DS3 possono contare su un processo di risanamento rapido e sicuro. Il richiamo rappresenta una misura preventiva fondamentale per garantire la sicurezza su strada e Citroën continuerà a mettere in atto tutte le risorse necessarie per completare gli interventi nei tempi previsti.