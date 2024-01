Stellantis Atessa: nuova generazione di furgoni commerciali per l'esportazione

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, insieme a Jean Philippe Imparato, Head of Pro One Business Unit di Stellantis, ha effettuato una visita allo stabilimento di Atessa, il principale impianto europeo per la produzione di veicoli commerciali leggeri (LCV).

Lo stabilimento è attualmente in fase di ammodernamento per le nuove linee di produzione dei furgoni della nuova generazione, tra cui FIAT Professional Ducato, PEUGEOT Boxer, Citroën Jumper e Opel/Vauxhall Movano. Durante l'incontro, i dipendenti dello stabilimento hanno manifestato il loro orgoglio e determinazione nel continuare il successo iniziato oltre 40 anni fa. La storia di Atessa include la produzione di oltre 7,3 milioni di veicoli venduti in oltre 75 Paesi, contribuendo al consolidamento della leadership di Stellantis nel mercato europeo degli LCV.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha elogiato l'eccellenza produttiva dello stabilimento di Atessa, riconoscendone la posizione di rilievo a livello mondiale nel competitivo mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV). Tavares ha sottolineato l'importanza delle competenze e dell'impegno dei dipendenti di Atessa, congratulandosi con loro. Ha evidenziato che lo stabilimento continuerà a giocare un ruolo centrale nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, mirando a diventare leader mondiale nel settore LCV in termini di tecnologia, produzione, quota di mercato e redditività. Tavares ha inoltre sottolineato che la storia di Stellantis ha avuto inizio quasi mezzo secolo fa proprio a Atessa, costruendo insieme in Italia i migliori furgoni del mercato.

Lo stabilimento di Atessa è stato creato nel 1979 come parte di una joint-venture tra Fiat e PSA-Peugeot Citroën, inaugurato nel 1981. Occupa una superficie di oltre 1,2 milioni di metri quadrati e può produrre fino a 1.200 veicoli al giorno. Dell'85% dei veicoli prodotti, destinati a livello internazionale, sottolinea l'importanza dello stabilimento italiano come pilastro della strategia Pro One di Stellantis. Questa strategia mira a raggiungere la leadership globale con i sei marchi iconici del Gruppo: Citroën, FIAT Professional, Opel, PEUGEOT, Ram e Vauxhall.

Con il settore dei veicoli commerciali che rappresenta un terzo dei ricavi netti di Stellantis e 1,72 milioni di unità vendute nel 2023, la strategia Pro One è essenziale per raggiungere gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030. Questi includono il raddoppio dei ricavi netti dalle vendite di veicoli commerciali entro il 2030 rispetto al 2021, un mix di vendite di veicoli elettrici (EV) pari al 40%, e 5 miliardi di euro di ricavi dai servizi connessi. Stellantis è già leader nel settore dei veicoli commerciali BEV nell'Europa allargata e aspira a essere un pioniere nella tecnologia dell'idrogeno e dei carburanti alternativi.

Jean-Philippe Imparato, responsabile dell'unità Pro One di Stellantis, ha dichiarato che con Pro One mirano a sfruttare la leadership consolidata nel settore dei veicoli commerciali, basata sul concetto di 'sei marchi, una sola forza'. Questo costituisce un robusto pilastro che rappresenta un terzo dei ricavi netti di Stellantis. Ha enfatizzato l'impegno a proseguire la storia di successo puntando sull'eccellenza industriale e di prodotto, con particolare riferimento a Atessa, dove vengono prodotti la maggior parte dei Large Van, contribuendo significativamente ai risultati complessivi di Pro One.

Imparato ha elogiato i colleghi di Atessa per il loro contributo alla performance complessiva del 2023, confermando la leadership di Stellantis in Europa con una quota di mercato superiore al 30%, e in Italia con una quota del 45,5%. Ha evidenziato che il marchio FIAT Professional guida il mercato italiano con una quota del 26,1%, grazie in particolare al successo del Ducato che ha raggiunto il 29,3% di quota di mercato nel suo segmento. Considerando anche PEUGEOT Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, la quota di mercato di Stellantis in questo segmento sale al 43,8%, registrando un aumento del 7,2%.

Nel mercato italiano dei veicoli commerciali 100% elettrici nel 2023, Stellantis ha ottenuto la leadership con una quota di mercato del 47,5%. Opel ha registrato il miglior risultato tra i marchi, con una quota del 22,1%, seguita da FIAT Professional, Citroën e PEUGEOT con quote rispettivamente dell’11,9%, 6,9% e 6,5%. A livello europeo, Stellantis ha registrato una crescita rispetto al 2022 e ha guadagnato una posizione di rilievo nelle vendite, con una quota di mercato del 38,6%.

Da notare che lo stabilimento di Atessa è l'unico sito Stellantis al mondo che produce e fornisce la base camper per i veicoli ricreazionali, contribuendo al successo del marchio FIAT Professional, che è uno dei leader in Europa con una quota di mercato del 30%.