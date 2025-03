Stellantis e IVECO, partnership strategica per nuovi veicoli commerciali elettrici dal 2026

Stellantis Pro One e IVECO Group compiono un importante passo verso la mobilità sostenibile.

Le due aziende leader nel mercato automotive hanno siglato oggi un accordo decennale per la produzione e commercializzazione di una nuova gamma di veicoli commerciali leggeri (LCV) totalmente elettrici a partire dalla metà del 2026. Un’intesa che risponde alla crescente domanda europea di veicoli commerciali a zero emissioni e conferma l'impegno delle due multinazionali verso una transizione energetica sempre più concreta e capillare.

Secondo quanto previsto dall'accordo, Stellantis Pro One, la divisione dedicata ai veicoli commerciali di Stellantis N.V., produrrà nei propri stabilimenti di Atessa, in Italia, Gliwice in Polonia, e Hordain in Francia, una nuova generazione di furgoni elettrici con massa compresa tra le 2,8 e le 4,25 tonnellate. Veicoli che verranno poi distribuiti in tutta Europa con il marchio IVECO attraverso una partnership della durata iniziale di dieci anni. I modelli in arrivo completeranno la gamma elettrica a marchio IVECO, espandendola verso veicoli più leggeri e adatti a qualsiasi esigenza logistica, soprattutto in ambito urbano e periurbano.

La collaborazione punta a valorizzare l'eccellenza tecnologica e produttiva di Stellantis Pro One, azienda che attualmente detiene una posizione di leadership nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, grazie ad avanzati processi industriali e al know-how consolidato nei suoi principali stabilimenti produttivi: Atessa, in Italia, Gliwice in Polonia e Hordain in Francia.

Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per la regione Enlarged Europe, ha sottolineato con soddisfazione l'importanza strategica dell'accordo: «Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con una realtà globale e leader come IVECO. Un accordo reso possibile dalla nostra eccellenza operativa e dalla capacità unica di rispondere con efficienza e qualità alle esigenze del mercato europeo degli LCV, sempre più orientato alla sostenibilità e all’elettrificazione».

La decisione di IVECO Group di affidarsi a Stellantis Pro One per la realizzazione dei nuovi modelli nasce dalla riconosciuta esperienza nella produzione di veicoli commerciali di qualità e nella gestione efficiente della catena di approvvigionamento europea. Con questa partnership, Iveco Group completa il suo portafoglio elettrico ampliandolo al segmento dei veicoli più leggeri, colmando una lacuna strategica nel settore della logistica dell’ultimo miglio.

“I nuovi furgoni elettrici a batteria ci permetteranno di diventare più competitivi nel segmento dei veicoli commerciali leggeri", ha dichiarato Dong Jin Hyun, Vice President e Head of Robotics LAB di Hyundai e Kia. "Grazie alla competenza produttiva e tecnologica di Stellantis, IVECO sarà in grado di offrire ai suoi clienti europei soluzioni concrete e sostenibili, in grado di rispondere efficacemente alle diverse esigenze di mobilità delle aziende, contribuendo ad accelerare una mobilità sempre più responsabile dal punto di vista ambientale”.

I nuovi modelli saranno equipaggiati con tecnologie di ultima generazione per la gestione ottimizzata della batteria e dell’energia, puntando a garantire alte performance, autonomia elevata e tempi di ricarica rapidi, parametri sempre più determinanti nel mercato dei veicoli commerciali elettrici.

L’impatto positivo di questa collaborazione va oltre l’aspetto puramente industriale: promuovere la mobilità elettrica nel settore dei veicoli commerciali contribuirà infatti alla riduzione delle emissioni inquinanti nei centri urbani, migliorando significativamente la qualità dell’aria nelle città europee e sostenendo la decarbonizzazione delle flotte aziendali.

La partnership tra Stellantis Pro One e IVECO rappresenta dunque non solo una scelta strategica per entrambi i gruppi, ma anche un significativo passo in avanti nel consolidamento del mercato europeo della mobilità sostenibile per i prossimi anni. Un futuro sempre più verde e sostenibile, che vede nella collaborazione tra grandi player del settore automotive un importante acceleratore della trasformazione ecologica dell’intero settore della logistica urbana ed extraurbana.