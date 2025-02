Stellantis e Mistral AI rafforzano la partnership: l’IA rivoluziona l’esperienza di guida e la produzione

Stellantis continua il suo percorso di innovazione grazie alla collaborazione con Mistral AI, startup specializzata in modelli linguistici avanzati e automazione guidata dall’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è chiaro: integrare l’IA in ogni fase della progettazione, produzione e interazione con il cliente per migliorare l’esperienza a bordo e ottimizzare i processi industriali.

Uno dei primi frutti di questa sinergia è un assistente vocale avanzato, sviluppato per offrire supporto in tempo reale ai conducenti. Questo strumento, che funge da manuale d’uso interattivo, permetterà ai clienti di ottenere risposte immediate su funzionalità del veicolo, indicatori di avvertimento e risoluzione di problemi, garantendo un’interazione fluida e naturale.

Un assistente vocale per l’auto: la nuova frontiera dell’interazione

Grazie all’integrazione con i sistemi digitali di bordo, l’assistente vocale di Stellantis sarà in grado di:

Rispondere a domande sui comandi del veicolo e sulle funzionalità avanzate;

Fornire assistenza nella diagnostica e nella risoluzione di eventuali anomalie;

Adattarsi ai diversi brand e modelli del gruppo, offrendo un’esperienza personalizzata.

L’evoluzione dell’IA non si ferma qui: il sistema sarà costantemente aggiornato per migliorare la precisione delle risposte e ampliare il ventaglio di funzionalità disponibili.

L’IA al servizio dello sviluppo e della produzione

Oltre all’esperienza a bordo, Stellantis sta implementando altre soluzioni basate sull’IA, tra cui:

Intelligenza dei dati della distinta base (BOM): un chatbot per gli ingegneri, in grado di analizzare i database dei componenti e ottimizzare la selezione per massimizzare il riutilizzo e migliorare l’efficienza;

Analisi dei dati di feedback dei veicoli: un sistema che raccoglie e analizza i dati provenienti dalle flotte di sviluppo, identificando rapidamente tendenze e necessità di intervento;

Assistente virtuale “Club Stellantis”: un chatbot per supportare i dipendenti nell’acquisto di veicoli aziendali, già operativo in Francia e pronto a espandersi in altri Paesi europei;

Rilevamento delle anomalie in produzione: grazie all’edge computing, Stellantis sta testando un sistema che rileva eventuali errori in tempo reale, consentendo interventi immediati e migliorando il controllo qualità.

Una partnership strategica per il futuro dell’automotive

“Ci sono molti attori nel settore dell’intelligenza artificiale e siamo particolarmente lieti di collaborare con Mistral AI per la sua capacità di adattamento e i risultati concreti ottenuti grazie a uno spirito collaborativo”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis. “Stiamo esplorando l’IA in molteplici settori per migliorare i nostri prodotti e l’esperienza dei clienti”.

Dello stesso avviso Arthur Mensch, CEO e co-fondatore di Mistral AI: “Questa partnership è un passo avanti nel nostro obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale generativa più accessibile e utile. L’approccio innovativo di Stellantis e la sua capacità di integrare l’IA nelle esperienze di guida reali la rendono il partner ideale”.

Con questa collaborazione, Stellantis consolida la sua visione orientata all’innovazione, sfruttando l’intelligenza artificiale per migliorare la progettazione, la qualità dei prodotti e l’esperienza dei clienti. Un passo deciso verso il futuro della mobilità connessa e intelligente.