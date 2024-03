Stellantis, in febbraio cresce del 12,1% sul mercato EU

Stellantis conferma il suo trend positivo nel panorama automobilistico europeo, segnalando un'impressionante crescita delle vendite a febbraio 2024.

Con un incremento del 12,1% nei volumi di vendita rispetto all'anno precedente e una quota di mercato che tocca il 20,3%, Stellantis si impone come leader in un mercato in costante evoluzione. Questi risultati sono particolarmente significativi in alcuni dei principali mercati europei, come Francia, Germania, Italia, Polonia e Portogallo, dove l'azienda registra aumenti a due cifre.

Inoltre, il successo di Stellantis non si limita ai veicoli tradizionali. La crescita nel settore dei Veicoli Elettrici a Batteria (BEV) è evidente, con un incremento del 7% nelle vendite rispetto all'anno scorso e una quota di mercato complessiva del 14,7%. In Francia, la crescita dei BEV raggiunge cifre straordinarie, con un aumento del 76% e una quota di mercato del 37,1%, dimostrando l'impegno di Stellantis verso una mobilità più sostenibile.

Stellantis Pro One, la business unit dedicata ai veicoli commerciali, mantiene la sua leadership con una quota di mercato superiore al 30% e un aumento dei volumi venduti del 15,9%. Questo successo sottolinea la capacità di Stellantis di rispondere alle esigenze di un'ampia gamma di clienti professionali con veicoli versatili e sostenibili.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer dell'Europa allargata di Stellantis, sottolinea l'importanza della collaborazione tra governi, fornitori di infrastrutture di ricarica e produttori automobilistici per incentivare la domanda di veicoli elettrici e promuovere una mobilità sostenibile. Questo approccio collettivo è essenziale per garantire che l'adozione dei veicoli elettrici diventi capillare, delineando un futuro più verde per l'industria automobilistica e per l'ambiente.