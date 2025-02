Stellantis inizia il 2025 con slancio: crescita nei CV e BEV nel mercato europeo

Mentre Stellantis si prepara a lanciare la Grande Panda, il nuovo modello globale di FIAT che punta al segmento B, arrivano segnali positivi dai dati sulle immatricolazioni di gennaio 2025 nel mercato UE29.

Il gruppo si conferma tra i protagonisti della scena automobilistica europea, con risultati di spicco nei veicoli commerciali e nel segmento BEV.

Stellantis Pro One domina il mercato dei veicoli commerciali

Nel segmento dei veicoli commerciali (CV), Stellantis Pro One consolida la sua leadership europea con una quota di mercato del 29,5%, in crescita rispetto al 29,1% di fine 2024. Il gruppo guida il settore in 9 dei 10 principali mercatieuropei: Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo. In questo scenario, Peugeot si distingue come uno dei marchi più venduti nel segmento.

Stellantis guadagna terreno nei BEV

Dopo il rallentamento del 2024, il segmento BEV (Battery Electric Vehicle) mostra segnali di ripresa e Stellantis ne approfitta, guadagnando quota e raggiungendo il 12,9% nel mercato totale di gennaio, rispetto al 12,1% registrato a fine 2024. Il gruppo si conferma leader in Francia, Italia, Portogallo e Spagna e conquista il secondo posto nella classifica complessiva UE29.

La FIAT 500e continua a brillare:

È leader del segmento A BEV in Italia.

È la vettura passeggeri BEV più venduta in Germania.

Nel segmento dei veicoli commerciali elettrici (VC BEV), Stellantis Pro One mantiene la leadership con una quota di mercato del 31%, con un veicolo su tre venduto appartenente al gruppo.

Mercato complessivo: Stellantis conferma il secondo posto tra gli OEM

Nel mercato totale (CV+PC), Stellantis mantiene la sua seconda posizione tra gli OEM europei, con una quota del 17,1%, in linea con i dati di fine 2024. La leadership è confermata in Francia, Italia e Portogallo, mentre il gruppo occupa il secondo posto in Germania, Spagna e Regno Unito.

Due modelli si distinguono per le vendite:

La nuova Citroën C3, con oltre 90.000 ordini, e la Peugeot 3008, con 100.000 unità vendute, dominano i rispettivi segmenti.

In Francia, la Peugeot 208 è la vettura più venduta del mercato complessivo (CV+PC), mentre la Citroën C3domina tra le vetture passeggeri.

In Italia, la FIAT Panda mantiene la sua posizione di best seller assoluta con il 10% di quota di mercato, mentre la Jeep Avenger si conferma il B-SUV più venduto.

Jean-Philippe Imparato: "I risultati di gennaio confermano e consolidano la nostra posizione in un mercato automobilistico europeo particolarmente competitivo", ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Enlarged Europe. "La nostra crescita nei veicoli commerciali testimonia una leadership consolidata nel tempo, mentre i progressi nel segmento BEV dimostrano il nostro impegno verso l’evoluzione tecnologica e commerciale del mercato”.

Con questi risultati, Stellantis si appresta a vivere un 2025 all’insegna della crescita, consolidando la sua posizione tra i leader del settore automobilistico europeo.