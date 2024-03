Stellantis investe in Archer Aviation: rivoluzione eVTOL nel cielo urbano

Stellantis N.V. e Archer Aviation Inc. (NYSE: ACHR) hanno siglato oggi una nuova fase della loro partnership, con Stellantis che ha recentemente completato l'acquisto di 8,3 milioni di azioni di Archer.

Questo movimento rappresenta una testimonianza della fiducia di Stellantis nei confronti dei piani innovativi di Archer, incentrati sull'introduzione sul mercato del loro velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) già nel 2025. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha espresso il suo entusiasmo riguardo a questa collaborazione, sottolineando l'impegno comune nel guidare la prossima rivoluzione dei trasporti.

La partnership tra Stellantis e Archer è iniziata nel 2020 e si è consolidata nel tempo, con Stellantis che non solo è diventata un investitore strategico di Archer nel 2021, ma ha anche fornito supporto essenziale in settori chiave come produzione, supply chain e progettazione. Questo impegno reciproco ha permesso ad Archer di avanzare significativamente nel suo obiettivo di rendere il trasporto urbano più sostenibile ed efficiente.

Il velivolo Midnight di Archer, oggetto di un accordo esclusivo di produzione con Stellantis annunciato nel gennaio 2023, gioca un ruolo centrale in questa partnership. Progettato per essere sicuro, sostenibile e silenzioso, Midnight può trasportare quattro passeggeri e un pilota, offrendo una soluzione ottimale per viaggi back-to-back di circa 20-50 miglia con un tempo di ricarica rapido di circa 10 minuti. L'imminente completamento dell'impianto di produzione di Archer in Georgia, previsto entro la fine dell'anno, rappresenterà una pietra miliare importante nel percorso verso la commercializzazione di Midnight, con la capacità di produrre fino a 650 velivoli all'anno.

Adam Goldstein, fondatore e CEO di Archer, ha enfatizzato l'importanza di questa partnership nel ridefinire il trasporto urbano e nell'offrire un valore significativo alle città di tutto il mondo. Il suo entusiasmo è condiviso da Carlos Tavares, che vede in questa collaborazione un'opportunità unica per guidare il futuro dei trasporti aerei.

In conclusione, l'investimento di Stellantis in Archer rappresenta un passo significativo verso un futuro di trasporti aerei più sostenibili ed efficienti. Con la combinazione di innovazione tecnologica e collaborazione strategica, Stellantis e Archer stanno preparando il terreno per una vera rivoluzione nel cielo urbano.