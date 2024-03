Stellantis investe in SteerLight per rivoluzionare LiDAR

Stellantis Ventures, il braccio di venture capital della gigante automobilistica Stellantis N.V., ha fatto un passo significativo verso l'innovazione nel campo della guida autonoma

con il suo recente investimento in SteerLight. Questa startup emergente ha sviluppato una tecnologia LiDAR di nuova generazione che promette di rivoluzionare il modo in cui i veicoli percepiscono il loro ambiente, migliorando notevolmente la sicurezza e l'efficacia dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

La tecnologia LiDAR di SteerLight si distingue per l'uso della fotonica del silicio, una frontiera innovativa che combina la versatilità dei semiconduttori con la velocità della connettività ottica. Il risultato è un sistema capace di mappare l'ambiente circostante in tre dimensioni con una precisione e una risoluzione senza precedenti, il tutto a un costo di produzione inferiore rispetto ai sistemi LiDAR attualmente in uso.

L'adozione di questa tecnologia da parte di Stellantis segna un momento cruciale nell'evoluzione della guida autonoma. Il Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, Ned Curic, ha sottolineato l'importanza di scoprire tecnologie innovative che possano portare un valore aggiunto significativo ai clienti su larga scala, in linea con il piano strategico "Dare Forward 2030" dell'azienda. L'integrazione della tecnologia LiDAR di SteerLight nei veicoli Stellantis promette di elevare le prestazioni dei sistemi ADAS a nuovi livelli di efficacia.

SteerLight, uno spinoff dell'istituto francese di ricerca tecnologica CEA-Leti, ha adottato un approccio pionieristico utilizzando il LiDAR a onda continua modulata in frequenza (FMCW) basato sulla fotonica del silicio. Questo sistema non solo è compatto e privo di parti mobili, il che lo rende estremamente resistente, ma offre anche una flessibilità di impiego senza precedenti nel settore automotive. La capacità di collocare questa tecnologia su un microchip supera i limiti dei sistemi LiDAR tradizionali, caratterizzati da dimensioni ingombranti e costi elevati.

Dall'inizio della sua attività nel 2022, Stellantis Ventures ha investito in dodici startup e in un fondo dedicato alla mobilità, dimostrando un impegno costante nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia per l'industria automobilistica. L'investimento in SteerLight non solo rafforza questo impegno ma apre anche la strada a nuove possibilità per l'adozione di soluzioni LiDAR in ambito industriale e di mobilità, con l'obiettivo di avanzare verso la prossima generazione di veicoli più sicuri e autonomi.