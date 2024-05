Stellantis e Leapmotor lanciano la sfida a Renault e Dacia in Europa

Stellantis ha unito le forze con il produttore cinese Leapmotor per formare una joint venture che promette di riscrivere le regole del gioco nel mercato automobilistico europeo.

Questa collaborazione, come riportato da Automotive News Europe, ha l'obiettivo di introdurre sul mercato europeo veicoli che combinano alta qualità e prezzi accessibili, iniziando con la minicar completamente elettrica T03 e il SUV C10.

La joint venture, chiamata Leapmotor International, vede Stellantis detenere una quota del 51% e investire 1,5 miliardi di euro per una partecipazione del 21% in Leapmotor. Questa alleanza non solo rafforza la presenza di Stellantis nel mercato cinese, ma fornisce anche una piattaforma per competere efficacemente con marchi economici come Dacia.

Il piano prevede di iniziare la produzione della T03 in Polonia questo anno, con l'assemblaggio dei kit provenienti dalla Cina. Leapmotor International mira a diversificare la sua offerta, con veicoli che coprono diversi segmenti del mercato, tra cui minicar, SUV e crossover. Questi modelli saranno disponibili nelle versioni completamente elettriche e ibride, con una strategia di distribuzione che sfrutta i canali esistenti di Stellantis.

Secondo le informazioni divulgate durante un incontro con gli investitori, citate da Jefferies, la JV inizierà le vendite nella seconda metà dell'anno, con l'obiettivo di raggiungere il pareggio grazie all'efficienza operativa derivante dall'uso di soli 20 dipendenti e dalle risorse preesistenti di Stellantis. Inoltre, si prevede che la joint venture raggiungerà le 500.000 vendite annue entro il 2030.

Leapmotor è noto per la sua tecnologia avanzata e costi di produzione contenuti, caratteristiche che Stellantis intende sfruttare per migliorare la sua competitività in Europa. La gamma di Leapmotor include anche il SUV di medie dimensioni C11 e la berlina C01, entrambi presentati recentemente alla fiera di Pechino e destinati a rafforzare ulteriormente l'offerta di veicoli elettrici e ibridi nel mercato.

Il flusso di cassa operativo di Leapmotor si è attestato a 1,1 miliardi di renminbi nel quarto trimestre del 2023, con prospettive di un flusso di cassa libero positivo nel prossimo futuro, segnale della crescente stabilità finanziaria e del successo imminente della joint venture.