Stellantis e lo stato della California: insieme per ridurre emissioni CO2

Nel suo costante impegno verso la sostenibilità e l'innovazione, Stellantis ha recentemente siglato un accordo cruciale con la California Air Resources Board (CARB),

un passo significativo verso la neutralità carbonica entro il 2038. Questo partenariato rappresenta un'importante tappa nel percorso di trasformazione dell'industria automobilistica verso una direzione più sostenibile, affrontando la sfida del cambiamento climatico e promuovendo l'adozione di veicoli a emissioni zero.

L'Accordo e i suoi obiettivi:

L'accordo tra Stellantis e CARB mira a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra negli Stati Uniti, evitando l'emissione di 10-12 milioni di tonnellate di CO2. Questo si traduce in un impegno concreto verso la neutralità carbonica, in linea con il piano strategico Dare Forward 2030 dell'azienda. Attraverso questo accordo, Stellantis si impegna a ampliare la sua offerta nel mercato dell'elettrificazione, offrendo ai clienti statunitensi una gamma più ampia di veicoli ibridi plug-in e veicoli elettrici a batteria (BEV). L'obiettivo è rendere accessibili le tecnologie all'avanguardia ai consumatori, contribuendo così alla trasformazione del settore automobilistico.

Promozione e sensibilizzazione:

Una componente fondamentale di questo accordo è la promozione e la sensibilizzazione verso l'adozione di veicoli elettrici. Stellantis si impegna a collaborare con Veloz, un'azienda leader nella promozione dei veicoli elettrici, per informare i clienti e i concessionari statunitensi sui vantaggi delle vetture elettriche. Questo sforzo mirato è progettato per educare il pubblico sulle opportunità offerte dalla mobilità elettrica e ridurre le barriere all'adozione.

Investimenti nell'infrastruttura di ricarica:

Un altro aspetto cruciale dell'accordo è l'investimento nell'infrastruttura di ricarica. Stellantis si impegna a erogare ulteriori 10 milioni di dollari per l'installazione di colonnine pubbliche per la ricarica di vetture elettriche, contribuendo così a migliorare l'accessibilità e la convenienza della ricarica per i proprietari di veicoli elettrici.

Reazioni e supporto:

L'accordo tra Stellantis e CARB ha ricevuto ampio supporto e apprezzamento da parte di diverse figure di rilievo. Gavin Newsom, Governatore della California, ha sottolineato l'importanza di coinvolgere il settore privato nella lotta contro il cambiamento climatico e ha elogiato l'impegno di Stellantis nel fornire soluzioni sostenibili. Liane Randolph, Chairman della CARB, ha lodato la collaborazione dell'industria automobilistica nell'accelerare l'adozione di veicoli a zero emissioni, sottolineando l'importanza di tali sforzi per un futuro più sostenibile.

Prospettive future:

Con il continuo sviluppo e l'espansione della sua gamma di veicoli elettrici, Stellantis si sta posizionando come un leader nell'elettrificazione dell'industria automobilistica. Con piani ambiziosi per il futuro, tra cui il lancio di otto nuove vetture 100% elettriche negli Stati Uniti entro l'anno e un obiettivo di vendita di autovetture elettriche a batteria al 100% in Europa entro il 2030, l'azienda dimostra un impegno tangibile verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni.

L'accordo tra Stellantis e CARB rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il cambiamento climatico e verso un futuro più sostenibile per l'industria automobilistica. Attraverso la promozione dell'elettrificazione, gli investimenti nell'infrastruttura di ricarica e un impegno concreto verso la neutralità carbonica, Stellantis si sta dimostrando un leader nell'adozione di soluzioni sostenibili. Con il supporto di partner strategici come CARB, l'azienda è ben posizionata per guidare il settore automobilistico verso un futuro più pulito e verde.