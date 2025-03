Stellantis, Marion Beyret nuova responsabile comunicazione per l’Enlarged Europe

Cambio ai vertici della comunicazione per Stellantis in Europa: Marion Beyret è stata nominata Senior Vice President Corporate Affairs and Communications per la regione Enlarged Europe.

Con questa scelta, il gruppo automobilistico italo-francese rafforza ulteriormente il suo team dirigenziale puntando su una figura di grande esperienza internazionale, con un solido passato sia nel settore automotive che nel mondo corporate. Beyret risponderà direttamente a Clara Ingen-Housz, Global Corporate Affairs and Communications di Stellantis, e lavorerà in stretta collaborazione con Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe.

La nomina, annunciata oggi dal gruppo, segna un passaggio importante per Stellantis, che continua a ridefinire le sue strategie di comunicazione e rapporti istituzionali in un mercato automobilistico sempre più competitivo e in continua trasformazione. In questo ruolo chiave, Beyret avrà il compito di definire e guidare le strategie di comunicazione e di affari pubblici, rafforzando il dialogo con le istituzioni europee e consolidando il posizionamento dei marchi Stellantis nei mercati del continente.

Con un curriculum di assoluto rilievo, Marion Beyret porta in dote una solida esperienza maturata in diversi settori e in ruoli apicali. Prima di approdare in Stellantis, Beyret ha guidato con successo le attività di comunicazione presso Air France KLM, gestendo sfide complesse in uno dei gruppi più importanti del settore dell’aviazione. Ma il suo percorso professionale si arricchisce anche di importanti incarichi presso i Ministeri dell’Ecologia e dell’Ecologia in Francia, e nel mondo della mobilità, con responsabilità dirette nella comunicazione di Air France KLM.

La sua conoscenza approfondita delle dinamiche istituzionali europee, unita alla comprovata capacità di gestire situazioni complesse e sfidanti, ha convinto Stellantis ad affidarle il delicato compito di definire il nuovo corso della comunicazione e degli affari pubblici in Europa. Un incarico strategico in un momento in cui l'industria automobilistica affronta trasformazioni epocali, dalla transizione elettrica alla sfida della competitività internazionale.

"Abbiamo scelto Marion Beyret per la sua capacità di anticipare le sfide, sviluppare strategie efficaci e costruire relazioni solide con le istituzioni e gli stakeholder", ha sottolineato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis. "La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto essenziale in un periodo in cui il settore automotive sta vivendo profonde trasformazioni, e sono certo che questa nomina rafforzerà la nostra presenza e influenza sul territorio europeo".

Marion Beyret guiderà un team altamente qualificato e già collaudato sul campo, tra cui spiccano figure come Christoph Hinrichsen, responsabile dei Public Affairs per l'Unione Europea e l'Enlarged Europe, Alessandro Nardizzi, responsabile della comunicazione per i mercati europei e per la divisione dei veicoli commerciali Pro One.

Questa nuova fase per Stellantis arriva in un momento chiave: l'industria automobilistica europea sta attraversando cambiamenti profondi, tra nuove normative ambientali, l’ascesa della mobilità elettrica e un panorama geopolitico sempre più sfidante. La nomina di Beyret è una chiara indicazione della volontà del gruppo di consolidare il proprio ruolo di leader nel settore automotive europeo, puntando su una comunicazione sempre più agile, trasparente e capace di dialogare con un mercato in rapida evoluzione.