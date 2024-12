Stellantis Motor Citizens: l’impegno globale per il volontariato e la solidarietà

La Giornata Internazionale del Volontariato rappresenta un momento importante per riflettere sull’impegno sociale di aziende e individui.

Stellantis, attraverso il programma globale Motor Citizens, si distingue come esempio virtuoso, coinvolgendo i propri dipendenti in iniziative di solidarietà su scala mondiale.

Lanciato con l’obiettivo di promuovere diversità, inclusione e responsabilità sociale, il programma Motor Citizens offre a ogni dipendente Stellantis l’opportunità di dedicare il corrispettivo in ore di un giorno lavorativo retribuito all’anno per attività di volontariato. Questo approccio riflette il pilastro Care del piano strategico "Dare Forward 2030", che pone al centro la responsabilità etica come valore fondante dell’azienda.

Un Impegno Globale e Diversificato

Le iniziative promosse dal programma spaziano dall’istruzione di qualità al sostegno delle comunità locali, dalla parità di genere alla protezione ambientale. Con un’ampia copertura geografica che include Africa, Medio Oriente, Europa, Stati Uniti e Sud America, Stellantis Motor Citizens ha realizzato progetti significativi, dimostrando l’importanza di un approccio integrato al volontariato.

Un esempio di questa dedizione arriva da Torino, dove oltre 60 volontari si sono impegnati nella pulizia del percorso di una gara podistica presso il comprensorio di Mirafiori, raccogliendo 130 kg di rifiuti. Parallelamente, altrettanti volontari hanno organizzato attività ludico-sportive per 35 ragazzi diversamente abili, evento che ha visto la partecipazione del Presidente John Elkann, della sua famiglia, e di Jean-Philippe Imparato, COO dell’Enlarged Europe.

In Slovacchia, i dipendenti hanno celebrato la Giornata della Terra con incontri formativi per bambini e organizzato eventi per i clienti anziani, mentre in Polonia, i volontari hanno lavorato per migliorare il giardino di un’associazione per non vedenti e promosso una partita di calcio benefica per i bambini in difficoltà.

Volontariato a Misura di Comunità

Tra le attività più toccanti figurano quelle portate avanti in Francia, dove dall’inizio del 2024 oltre 200 dipendenti hanno dedicato circa 1.100 ore al volontariato. La campagna “Restos du Coeur” ha coinvolto più di 100 impiegati nella distribuzione di cibo ai bisognosi, mentre un gruppo di volontari a Caen ha messo in sicurezza il percorso della torcia olimpica in vista di Parigi 2024.

Nel Regno Unito, il programma Stellantis Motor Citizens UK partecipa per il terzo anno consecutivo al Coventry Holiday Activities and Food Programme (HAF), un progetto per bambini in condizioni di difficoltà. Durante le festività natalizie, i volontari confezionano e distribuiscono “scatole magiche” per portare la magia del Natale a chi non può muoversi da casa.

Solidarietà in Caso di Emergenza

L’impegno di Stellantis emerge anche in situazioni di emergenza. In Spagna e Portogallo, i Motor Citizens hanno formato il gruppo di donatori di sangue più grande tra le aziende partecipanti a una campagna nazionale. Inoltre, i vigili del fuoco volontari degli stabilimenti di Mangualde e Madrid sono stati essenziali nel sostenere le comunità colpite da gravi alluvioni.

Sostenibilità e Ambiente al Centro

Il programma Motor Citizens dedica particolare attenzione alla sostenibilità. In Ungheria, i dipendenti hanno riorganizzato il giardino dell’Istituto Statale per Ciechi di Budapest e ripulito il lago Harsas, una zona minacciata dall’inquinamento. In Slovacchia, invece, i bambini sono stati coinvolti in attività educative sulla protezione dell’ambiente.

Un Modello di Volontariato Aziendale

Stellantis Motor Citizens è un esempio di come un’azienda possa integrare la responsabilità sociale nella propria strategia aziendale, offrendo un contributo concreto alle comunità in cui opera. Con un approccio mirato e diversificato, Stellantis dimostra che il volontariato non è solo un gesto altruistico, ma un valore fondamentale per costruire un futuro più equo e sostenibile.