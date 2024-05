Stellantis: nuovi incentivi auto e offerte per sostenere il Made in Italy

Scattano i tanto attesi nuovi incentivi governativi, e Stellantis risponde con l’iniziativa “Diamo valore al Made in Italy”,

rivolta ai veicoli dei brand Alfa Romeo, FIAT e Jeep, prodotti negli impianti italiani e beneficiari delle nuove agevolazioni. Questa doppia azione, governativa e aziendale, promette effetti positivi per i clienti italiani e per le attività produttive nazionali.

Stellantis inizia con il suo iconico brand FIAT, lanciando l’offerta “Social leasing by FIAT”. I primi mille clienti privati che passeranno alla mobilità elettrica con la FIAT 500e, prodotta a Mirafiori, Torino, potranno guidare la vettura per 3 anni senza costi, rafforzando il legame tra il brand e l’Italia. L’offerta, sviluppata con Stellantis Financial Services Italia, è riservata a chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro annui e un’auto da rottamare fino a EURO 2.

Per chi non rientra nei requisiti, sarà possibile guidare la Fiat 500e con un canone a partire da 39 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a EURO 2. La mitica Panda Hybrid sarà offerta a partire da 9.700 euro, grazie ai nuovi incentivi governativi, al Bonus Tricolore Fiat e al finanziamento Stellantis.

Anche Abarth propone la 500e prodotta a Mirafiori con un canone di 129 euro al mese per 36 mesi, con un anticipo di 1.350 euro, mentre Alfa Romeo offre extra supporto fino a 1.500 euro su Giulia e Stelvio prodotti a Cassino.

L’iniziativa coinvolge anche gli impianti di Pomigliano e Cassino, con promozioni su Tonale e Tonale Phev, e Melfi, con offerte su Jeep Renegade e Compass, acquistabili a partire da 29.900 euro con la Wallbox inclusa.

Santo Ficili, Managing Director di Stellantis Italia, sottolinea l’importanza degli incentivi per sostenere la transizione energetica e l’impegno di Stellantis verso i veicoli prodotti in Italia.