Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles 2024: tecnologia, versatilità e innovazione

Fino al 19 gennaio 2025, Bruxelles diventa la capitale dell’automotive professionale grazie alla 101ª edizione del Salone dell’Automobile.

Tra i protagonisti indiscussi spicca Stellantis Pro One, la business unit che riunisce i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall.

Con una quota di mercato prossima al 30% in Europa, Stellantis Pro One si conferma leader nel segmento dei veicoli commerciali grazie a una gamma completa e versatile, capace di soddisfare le esigenze di ogni cliente professionale, anche in questa fase di transizione verso le motorizzazioni a zero emissioni.

Una vetrina strategica per Stellantis Pro One

L'ampio stand di Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles accoglie i visitatori con quattro modelli selezionati per rappresentare l’offerta multi-energia del gruppo:

Peugeot Nuovo e-Partner (100% elettrico)

Citroën Nuovo Berlingo 1.5 BlueHDi (diesel)

Opel Nuovo Vivaro Electric (100% elettrico)

FIAT Professional Nuovo Ducato 2.2 Multijet 4.0 (diesel)

La scelta di esporre due veicoli elettrici e due con motore termico riflette l’approccio di Stellantis Pro One nel garantire soluzioni adatte sia al presente che al futuro della mobilità professionale.

Innovazione e tecnologia per i professionisti

La gamma Stellantis Pro One si distingue per la continua evoluzione tecnologica, con soluzioni innovative che migliorano sicurezza, connettività e sostenibilità. I nuovi modelli offrono fino a 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui Lane Centering, Traffic Jam Assist e Dynamic Surround Vision, per un supporto completo nelle situazioni di traffico intenso.

Tra le novità spicca anche l’introduzione del sistema di infotainment da 10”, che consente ai conducenti di accedere a tutte le informazioni necessarie senza distogliere lo sguardo dalla strada. La connettività over-the-air garantisce aggiornamenti costanti e facilita la gestione delle flotte in tempo reale.

Soluzioni BEV all’avanguardia

Stellantis Pro One punta fortemente sull’elettrificazione. La seconda generazione di propulsori BEV offre autonomie migliorate, fino a 420 km per i veicoli di grandi dimensioni, e tempi di ricarica ridotti: la ricarica rapida a 150 kW permette di portare la batteria dal 0 all'80% in meno di un'ora.

Accanto ai modelli 100% elettrici, Stellantis propone anche la tecnologia a celle a combustibile a idrogeno, che garantisce un’autonomia superiore ai veicoli BEV e un tempo di ricarica di soli cinque minuti.

Versatilità al servizio dei professionisti

L’offerta Stellantis Pro One non si limita ai veicoli standard, ma si estende al nuovo programma CustomFit, che permette di personalizzare i mezzi direttamente in fabbrica o tramite una rete globale di oltre 550 partner certificati. Questa flessibilità garantisce soluzioni su misura per ogni esigenza, dai piccoli artigiani alle grandi flotte aziendali.

Il Senior Vice President della Business Unit Commercial Vehicles di Stellantis, Xavier Peugeot, ha commentato: “Nel 2024 Stellantis Pro One ha confermato la propria leadership nel mercato europeo, in particolare nel segmento dei BEV con una quota del 32,8%. La nostra partecipazione al Salone di Bruxelles è un’occasione per mostrare una gamma rinnovata e pronta a rispondere a ogni esigenza professionale”.

Comfort e sicurezza in primo piano

L’interno dei veicoli Stellantis Pro One è stato riprogettato per offrire un ambiente di lavoro confortevole e privo di stress, con materiali di qualità e soluzioni ergonomiche. I fari full LED, di serie su tutta la gamma, migliorano la visibilità riducendo il consumo energetico.

Per i veicoli termici, il nuovo motore Multijet 4.0 del FIAT Professional Ducato offre una coppia massima di 450 Nm, la migliore della categoria, assicurando affidabilità e prestazioni eccellenti. Il sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito contribuisce a ridurre le emissioni e migliorare l'efficienza.

Una leadership confermata

Stellantis Pro One si presenta al Salone di Bruxelles come un punto di riferimento nel settore dei veicoli commerciali, con una gamma in grado di coprire ogni segmento e una forte spinta verso l’innovazione elettrica. La continua ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate e la versatilità della gamma consolidano la leadership del gruppo in Europa.

Il Salone dell’Automobile di Bruxelles rappresenta un appuntamento imperdibile per i professionisti del settore. Stellantis Pro One si conferma protagonista, capace di anticipare le esigenze del mercato e offrire veicoli commerciali innovativi, sicuri e adatti a ogni tipo di utilizzo professionale.