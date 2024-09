Stellantis Pro One, inaugura il nuovo Hub globale a Torino Mirafiori

Stellantis Pro One ha celebrato una nuova pietra miliare con l'inaugurazione del suo Hub globale per i veicoli commerciali presso il Mirafiori Automotive Park 2030 di Torino.

Questo nuovo centro, che riunisce tutte le funzioni principali della business unit, ha l’obiettivo di incrementare l’efficienza operativa e velocizzare i processi decisionali, supportando la strategia globale del gruppo.

Un polo strategico per la leadership globale

Il nuovo Hub di Stellantis Pro One accoglie oltre 80 professionisti, integrando funzioni trasversali come ingegneria, marketing, sviluppo prodotto, vendite, logistica, comunicazione, finanza, risorse umane e acquisti. Questo centro direttivo fungerà da punto di riferimento per tutti i dipendenti coinvolti nel business dei veicoli commerciali, coordinandosi con i centri di competenza e gli stabilimenti produttivi presenti a livello globale. L'obiettivo è consolidare la leadership di Stellantis Pro One nel settore dei veicoli commerciali, un segmento altamente redditizio che rappresenta un terzo del fatturato del gruppo.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato l'importanza strategica del nuovo hub: "La decisione di stabilire questo centro a Mirafiori dimostra il nostro continuo impegno in Italia. Riuniremo il talento delle nostre persone in team dedicati, dislocati in tutto il mondo, per raggiungere l'obiettivo di diventare leader mondiali nel settore dei veicoli commerciali."

Un investimento significativo in Italia

L'apertura del nuovo polo a Torino è parte di un piano di investimenti che vede Stellantis impegnata a destinare più di 2 miliardi di euro l’anno in Italia, con un forte focus su nuovi prodotti e sulla modernizzazione dei siti produttivi. Un esempio di questa strategia è lo stabilimento di Atessa, che riveste un ruolo centrale nella produzione dei veicoli commerciali del gruppo.

Carlos Tavares ha ribadito l'importanza di una collaborazione proficua tra Stellantis, i sindacati, i fornitori e le istituzioni italiane, sottolineando come questa sinergia sia fondamentale per costruire un modello di business sostenibile e di successo in Italia.

Dal 1999, Stellantis collabora attivamente con il Politecnico di Torino, dando vita a un campus dedicato alla mobilità sostenibile nell’area di Mirafiori, un progetto che punta a formare le competenze necessarie per affrontare le sfide future del settore.

Successi globali e leadership di mercato

Nel corso della prima metà del 2024, Stellantis Pro One ha raggiunto la prima posizione nel mercato dei veicoli commerciali in tre regioni strategiche: Europa 30, Sud America e Medio Oriente & Africa. Questo risultato sottolinea la forte presenza globale di Stellantis Pro One, che attraverso sei brand – tra cui Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall – ha lanciato 12 nuovi modelli, confermando la sua leadership.

L'espansione della gamma di veicoli elettrici e a idrogeno rappresenta un altro pilastro della strategia di crescita del gruppo. La nuova elettrificazione di seconda generazione, con veicoli a batteria e a celle a combustibile, unita a una connettività avanzata per furgoni e pick-up, rafforza l'offerta di Stellantis Pro One in termini di sostenibilità e innovazione.

Tra i modelli di punta lanciati recentemente spiccano il Ram ProMaster EV Delivery per il mercato nordamericano e il Nuovo Fiat Titano, un pick-up da una tonnellata destinato al mercato sudamericano. Entrambi rappresentano il costante impegno di Stellantis Pro One nel rispondere alle esigenze di mercati diversi, consolidando la presenza globale del marchio.

Stellantis CustomFit: un nuovo programma per la personalizzazione

Oltre a rinnovare la propria gamma di veicoli, Stellantis Pro One ha lanciato il programma Stellantis CustomFit, che permette ai clienti di personalizzare i propri veicoli con trasformazioni specifiche, garantendo i massimi standard di qualità e sicurezza. Questo nuovo servizio si avvale di una rete di oltre 400 partner certificati a livello mondiale e risponde alle esigenze di privati, piccole e medie imprese e grandi flotte. I veicoli trasformati includono furgoni con cassone ribaltabile, veicoli con spazio di carico ottimizzato e modelli ricreativi.

Innovazione e sostenibilità per il futuro

Con il lancio del programma Stellantis CustomFit, il rinnovamento dell’intera gamma di veicoli commerciali e l’espansione della produzione di veicoli a celle a combustibile a idrogeno, Stellantis Pro One prosegue la sua offensiva globale. La business unit di Stellantis ha l’obiettivo di raggiungere i traguardi fissati dal piano strategico Dare Forward 2030, contribuendo a un terzo dei ricavi netti del gruppo e generando 5 miliardi di euro in ricavi da servizi connessi.