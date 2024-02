Stellantis Pro One: l’asso nella manica nel mercato globale nei commerciali

Nel panorama automobilistico globale del 2023, Stellantis ha marcato un'epoca attraverso la sua offensiva strategica denominata Stellantis Pro One, dedicata ai veicoli commerciali.

Questa mossa strategica non solo ha rafforzato la posizione di Stellantis nei mercati internazionali ma ha anche contribuito significativamente alla sua performance economica, rappresentando un terzo dei 189,5 miliardi di euro di ricavi netti totali. Questa performance straordinaria mette in luce la forza e la determinazione di Stellantis Pro One di posizionarsi come leader globale nel settore dei veicoli commerciali entro il 2027, in linea con gli ambiziosi obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030.

La solidità di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali si manifesta attraverso una leadership di mercato sempre più marcata, evidenziata da una presenza dominante in Europa e significativi successi in Sud America, dove Stellantis Pro One si colloca in prima posizione nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. Nel Medio Oriente & Africa, l'azienda ha registrato una crescita spettacolare, raggiungendo la seconda posizione con un incremento di 7 punti percentuali. Questo dimostra la capacità di Stellantis di interpretare e soddisfare le esigenze diverse dei mercati globali.

Un altro pilastro della strategia di successo di Stellantis è la crescita delle vendite di pick-up da una tonnellata nel cosiddetto "terzo motore", che comprende Sud America, Medio Oriente & Africa, India & Asia Pacifico. Quest'area si rivela cruciale per la crescita globale dell'azienda, testimoniando la capacità di Stellantis di capitalizzare su mercati emergenti e in rapida espansione.

Nel competitivo mercato del Nord America, Stellantis Pro One ha ottenuto risultati significativi, conquistando la seconda posizione nel segmento dei furgoni con una quota di mercato del 20% e la terza posizione nella regione. Questi risultati sono il frutto di una strategia mirata all'espansione dell'offerta di veicoli commerciali, come dimostrato dal lancio del Ram ProMaster BEV e del pick-up Ram 1500 2025.

Xavier Peugeot, Senior Vice President di Stellantis, Commercial Vehicles Business, ha commentato: “La nostra performance nel 2023 ribadisce come Stellantis Pro One costituisca un elemento chiave del business di Stellantis in tutto il mondo. Grazie al rinnovamento dell’intera gamma di furgoni e alla più ampia offerta di propulsioni elettrificate, intendiamo rappresentare l’alternativa di mercato maggiormente orientata alle esigenze dei clienti.”

A livello regionale, i risultati parlano chiaro: in Europa, Stellantis detiene una quota di mercato superiore al 30% con una crescita del 15% rispetto al 2022, confermandosi leader nel settore dei BEV. In India & Asia Pacifico, le vendite record di Ram in Australia e l'eccezionale performance di Fiat Professional dimostrano la versatilità e l'appeal dei prodotti Stellantis. Nel Medio Oriente & Africa, l'azienda ha visto una crescita della quota di mercato fino al 21,8%, mentre in Nord e Sud America, i dati confermano la forza di Stellantis nel segmento dei veicoli commerciali leggeri e dei furgoni.

In conclusione, i risultati ottenuti da Stellantis nel 2023 attraverso l'offensiva Pro One evidenziano non solo la forza dell'azienda nel settore dei veicoli commerciali ma anche la sua capacità di adattarsi e prosperare in un mercato globale in continua evoluzione. Con una strategia chiara e ambiziosa, Stellantis si avvia con determinazione verso il raggiungimento della leadership globale nel settore dei veicoli commerciali, consolidando il suo ruolo di protagonista nel futuro dell'automotive.