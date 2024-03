Stellantis sale al 33esimo posto nella Top 100 del FTSE

Da quando è stata fondata tre anni fa, Stellantis ha compiuto passi da gigante nella promozione della diversità e dell'inclusione.

Nel 2023, l'azienda si è classificata al 33esimo posto nel prestigioso FTSE Diversity and Inclusion Index, guadagnando ben 55 posizioni rispetto all'anno precedente. Questo traguardo riflette gli sforzi continui di Stellantis nel valorizzare e aumentare la parità di genere all'interno della sua forza lavoro globale.

Negli ultimi tre anni, Stellantis ha raddoppiato il numero di donne in posizioni di leadership, raggiungendo il 30% a livello globale. Questo progresso è in linea con l'obiettivo del piano Dare Forward 2030 dell'azienda, che mira a portare la rappresentanza femminile nelle posizioni di leadership al 35%. Attualmente, le donne rappresentano il 21% del totale dei dipendenti globali e il 24% delle posizioni dirigenziali, con l'intenzione di raggiungere il 27% entro la fine dell'anno.

L'incremento della rappresentanza femminile si estende oltre le posizioni di leadership. Nel 2023, le donne hanno costituito il 31% delle nuove assunzioni, con una percentuale che sale al 42% per le posizioni di top management. Inoltre, il numero di donne in ruoli apicali nella produzione è aumentato del 15%, evidenziando l'impegno di Stellantis nell'attrarre e valorizzare i talenti femminili.

Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis, ha sottolineato l'importanza della strategia dell'azienda per la crescita, affermando: "Aumentare la rappresentanza femminile nelle posizioni manageriali non è solo una parte della nostra strategia per le Risorse Umane; è cruciale per la nostra crescita." Stellantis sta migliorando l'attrattività dell'azienda per i talenti femminili attraverso l'offerta di opportunità di crescita professionale, modalità di lavoro flessibili e a distanza.

L'azienda sta affrontando la sfida di attrarre e sviluppare talenti femminili a tutti i livelli attraverso iniziative globali, come il Business Resource Group "Women of Stellantis", che promuove iniziative significative in tutto il mondo. Questa strategia va di pari passo con altre iniziative di diversità e inclusione, tra cui formazione alla leadership per le donne, l'adesione ai Principi di emancipazione femminile delle Nazioni Unite, campagne di formazione per eliminare i pregiudizi di genere e un approccio sistematico per promuovere la parità di genere.

Il FTSE Diversity and Inclusion Index, che valuta oltre 12.000 aziende a livello globale su 24 parametri, ha riconosciuto Stellantis come uno degli ambienti di lavoro più virtuosi in termini di diversità e inclusione. La posizione di rilievo di Stellantis in questo indice dimostra l'importanza della responsabilità etica e dell'impegno verso una mobilità sostenibile, confermando l'obiettivo dell'azienda di raggiungere il 35% di posizioni di leadership femminile entro il 2030.