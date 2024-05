Suzuki Jimny PRO: veste la divisa dei Carabinieri Forestale nel Parco Maiella

Suzuki Italia, rappresentata dal presidente Ing. Massimo Nalli, ha ufficialmente consegnato quattro veicoli Jimny PRO ai Carabinieri Forestali presso il Parco Nazionale della Maiella,

sito riconosciuto come Geoparco mondiale UNESCO. Questo evento, celebrato il 30 aprile presso l'Abbazia di Santo Spirito al Morrone, sottolinea l'impegno di Suzuki e dei Carabinieri nella protezione e nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale italiano.

Il Parco Nazionale della Maiella, noto per la sua straordinaria biodiversità e importanza geologica, rappresenta un ambiente ideale per l'impiego dei robusti e affidabili Jimny PRO. Equipaggiati con la trazione integrale 4x4 AllGrip PRO, questi veicoli sono progettati per affrontare i terreni più difficili, garantendo sicurezza e accessibilità anche nelle condizioni più avverse.

La flotta, che sarà distribuita alle stazioni Carabinieri Forestali di Cansano, Palena, Palombaro e Sant’Eufemia a Maiella, è parte di un investimento più ampio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha finanziato l'acquisto di 32 Suzuki Jimny destinati ai parchi nazionali italiani.

Il Gen. B. Giampiero Costantini, comandante dei Carabinieri Forestali di Abruzzo e Molise, ha evidenziato l'importanza di questa dotazione per le operazioni quotidiane di sorveglianza e conservazione del parco. "Questi mezzi specializzati migliorano significativamente la nostra capacità di intervenire in modo efficace nelle aree più remote e impervie," ha commentato.

L'evento ha visto la presenza di numerose autorità, tra cui il Prof. Arch. Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella, e i fratelli Tito e Silvio Totani della Totani Company srl, confermando l'importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati nella tutela ambientale