The Italian Sea Group: Proseguono le operazioni per l’Admiral 53M ibrido, simbolo di lusso e sostenibilità

La continua evoluzione del mercato dei superyacht si arricchisce di un nuovo gioiello in fase di allestimento presso i cantieri di The Italian Sea Group (TISG).

Il superyacht Admiral 53m, terzo modello della linea Admiral 50, rappresenta una sintesi perfetta tra lusso, innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente.

La costruzione dello scafo in alluminio, materiale privilegiato per la produzione “semi custom” del gruppo, procede senza intoppi, secondo il piano di produzione che prevede l’avanzamento delle attività di outfitting subito dopo il completamento degli impianti di bordo.

Un’innovazione sostenibile

Elemento distintivo del superyacht Admiral 53m è il sistema di propulsione ibrida e-MOTION, che riflette l’impegno del gruppo per la sostenibilità. L’impianto è composto da due motori diesel MAN, quattro generatori a giri variabili, due motori elettrici a magneti permanenti e un pacco batterie ai polimeri di litio. Questa combinazione consente diverse modalità operative, offrendo massima flessibilità e ottimizzazione dei consumi.

Uno degli aspetti più innovativi è la capacità del sistema di navigare in modalità ibrida, sfruttando al meglio sia l’energia prodotta dai motori diesel che l’alimentazione elettrica. In particolare, durante la navigazione a regime normale, i motori principali e gli alternatori elettrici alimentano i servizi di bordo senza necessità di utilizzare i generatori, permettendo inoltre di ricaricare le batterie.

Emissioni zero e manovre silenziose

L’Admiral 53m offre una navigazione silenziosa e priva di vibrazioni, con l’opzione di utilizzare esclusivamente il pacco batterie per alimentare i comfort di bordo per circa otto ore consecutive a emissioni zero. Questa tecnologia non solo riduce l’impatto ambientale, ma consente anche di entrare e ormeggiare in porto senza accendere i motori principali o i generatori, garantendo una manovrabilità fluida e silenziosa.

Questo superyacht ibrido è un esempio concreto del posizionamento di TISG come leader nell’innovazione sostenibileper il settore nautico, unendo la tradizione dell’artigianato italiano a soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Il focus del gruppo sulla produzione semi custom in alluminio rafforza ulteriormente il loro impegno a offrire prodotti di altissima qualità, capaci di soddisfare le esigenze più esclusive e sostenibili dei loro clienti.

Il futuro della nautica di lusso

Con l’Admiral 53m, The Italian Sea Group dimostra una volta di più la propria capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, mantenendo un focus sulla sostenibilità e l’eccellenza artigianale. Il superyacht non è solo un simbolo di lusso, ma anche un esempio di come il futuro della nautica possa essere più responsabile verso l’ambiente.

Il completamento del progetto è previsto nei prossimi mesi, e l'Admiral 53m sarà presto pronto a solcare i mari, confermando TISG come uno dei protagonisti della nautica di lusso internazionale.