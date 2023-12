Toyota accelera sull’elettrico anche in Europa

Una gamma di futuri veicoli elettrici a batteria Toyota e Lexus è destinata a comparire sulle strade europee nei prossimi anni,

e comprende la Lexus LF-ZC, la Toyota FT-Se, la Toyota FT-3e, il concept Toyota Sport Crossover e il concept Toyota Urban SUV. Yoshihiro Nakata, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe, commentando il piano di lancio dei prodotti a medio termine di TME, ha dichiarato che “mentre continueremo a offrire molteplici tecnologie di riduzione delle emissioni di carbonio, aumenteremo costantemente il numero di veicoli a zero emissioni da offrire ai clienti”.

Entro il 2026, TME offrirà circa 15 diversi veicoli a zero emissioni con il marchio Toyota, dalle autovetture ai veicoli commerciali leggeri, quando la mix europea di BEV Toyota dovrebbe superare il 20%, ovvero oltre 250.000 veicoli all'anno. La strategia di Toyota per l'idrogeno si estende invece a diversi settori della mobilità: nel segmento delle autovetture, offre la Mirai e la nuova Crown. Nel settore commerciale, la Hydrogen Factory Europe di TME sta integrando l'attuale tecnologia a celle a combustibile in mezzi pesanti, autobus, pullman, barche e pick-up, come dimostra il prototipo Hilux a celle a combustibile di idrogeno.

La gamma di veicoli commerciali leggeri Toyota Professional si completa con l'aggiunta del nuovo Proace Max, un van di grandi dimensioni disponibile in tre lunghezze e altezze, capace di offrire ai clienti la versatilità richiesta. Come i suoi fratelli, il nuovo Proace Max è disponibile con un propulsore elettrico a batteria, che garantisce un'autonomia di 420 km (WLTP) e l'accesso alle zone a emissioni zero. Il Proace Max si aggiunge ai modelli Proace e Proace City, recentemente aggiornati, per offrire ai clienti la scelta tra veicoli commerciali di grandi, medie e piccole dimensioni, tutti con l'opzione di un propulsore elettrico a batteria. Anche l'Hilux è un elemento fondamentale della flotta Toyota Professional, un pilastro della gamma commerciale di TME per i clienti che apprezzano qualità, durata e affidabilità. L'anno prossimo riceverà un'ulteriore spinta quando verrà introdotta una versione con sistema ibrido a 48 volt, che fornirà più potenza e coppia e migliorerà l'efficienza del 10%.