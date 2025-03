Toyota Corolla Touring Sport 2025: nuove dotazioni e design aggiornato

Toyota aggiorna la sua iconica Corolla Touring Sport per il 2025, introducendo una serie di novità di design, materiali e dotazioni tecnologiche.

Il modello, tra i più apprezzati nel segmento C europeo, si arricchisce di finiture sostenibili, una palette di colori ampliata e dettagli stilistici esclusivi, mantenendo la sua consolidata reputazione di qualità, affidabilità e sicurezza.

Interni più sostenibili e nuove finiture

Seguendo l’impegno di Toyota per una mobilità sostenibile, la Corolla Touring Sport 2025 introduce nuovi materiali eco-friendly per gli interni. In tutte le versioni, il volante e il pomello del cambio sono ora rivestiti in pelle sintetica di alta qualità, un materiale già utilizzato sulla nuova Toyota C-HR. Inoltre, è disponibile un’inedita opzione di rivestimento in tessuto riciclato, che offre un tocco distintivo con diverse combinazioni di colore, risultando al contempo resistente e piacevole al tatto.

Gamma colori ampliata e dettagli sportivi per la versione GR Sport

Per il 2025, Toyota introduce due nuove tinte per la Corolla Touring Sport: Metal Oxide e Super Green, disponibili esclusivamente in versione bitone per l’allestimento GR Sport. Questo modello sportivo si distingue ulteriormente grazie alle calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido, che creano un elegante contrasto con la carrozzeria. Anche i center cap dei cerchi in lega adottano una nuova finitura, sostituendo la precedente variante in tinta.

Tecnologia avanzata e sicurezza al top

La nuova Corolla Touring Sport 2025 continua a offrire un'esperienza di guida sicura e connessa grazie a Toyota T-Mate, il pacchetto avanzato di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che include l’ultima generazione di Toyota Safety Sense. Questo garantisce la massima tranquillità su strada, supportata da tecnologie di assistenza alla guida sempre più avanzate.

Efficienza ibrida con la strategia Multi-path

La Corolla Touring Sport 2025 è disponibile con due motorizzazioni Full Hybrid che rientrano nella strategia Multi-path di Toyota, volta a garantire una mobilità a basse emissioni accessibile a tutti. Grazie all’efficienza del sistema ibrido Toyota, il modello si conferma una scelta ideale per chi cerca prestazioni brillanti con consumi ridotti.

Produzione avviata nel Regno Unito

La produzione della Corolla Touring Sport 2025 è iniziata nel febbraio 2025 presso lo stabilimento Toyota Manufacturing UK, proseguendo la tradizione di qualità e innovazione del brand giapponese.

Con questo aggiornamento, Toyota rafforza ulteriormente la posizione della Corolla Touring Sport nel mercato delle auto familiari ibride, offrendo un mix perfetto di sostenibilità, tecnologia e comfort di guida.