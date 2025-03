Toyota, innovazione e sostenibilità: nuove tecnologie e stile per la mobilità del futuro

Toyota guarda al futuro con ottimismo, puntando su tecnologie innovative e su una strategia multi-soluzione che mira a soddisfare tutte le esigenze dei suoi clienti in tema di mobilità sostenibile.

Durante l'ultimo evento annuale organizzato dalla Casa giapponese, tenutosi a maggio 2024 davanti a oltre 350 rappresentanti dei media internazionali, sono stati presentati i nuovi veicoli di produzione e alcune affascinanti concept car che anticipano il futuro della mobilità firmata Toyota e Lexus.

Simon Humphries, Chief Branding Officer e membro del Board di Toyota Motor Corporation, ha chiaramente illustrato la filosofia dietro la nuova strategia del marchio: «Si tratta di fare in modo che tutti i clienti si sentano liberi di fare la scelta giusta per sé stessi. Offrire veicoli che rispondano alle esigenze più varie è fondamentale per avvicinarci sempre più all’obiettivo della neutralità delle emissioni».

In questo quadro si inserisce la Toyota FT-Me, innovativo concept di micromobilità pensato per la vita urbana del futuro. Questo veicolo ultra-compatto combina stile premium, tecnologie d'avanguardia e attenzione all'ambiente, con pannelli solari sul tetto in grado di garantire un’autonomia extra di 20-30 km al giorno semplicemente sfruttando l'energia solare. L'FT-Me rappresenta la soluzione ideale per chi cerca una mobilità quotidiana agile e sostenibile, con una particolare attenzione al design e alla versatilità, perfetto per la città ma anche come secondo veicolo per la famiglia.

Parallelamente, Toyota continua a spingere sul fronte della mobilità elettrica con l’arrivo del nuovo Toyota bZ4X, ancora più potente, efficiente e dal design sportivo. Dotato di batterie più performanti e una maggiore autonomia, questo modello rappresenta l'evoluzione della gamma elettrica Toyota e promette di essere uno dei protagonisti del mercato europeo. A esso si affianca l’accattivante Toyota C-HR elettrico, ora rinominato C-HR EV, che offre stile audace e performance eccellenti grazie a un design da coupé e un abitacolo innovativo.

Toyota non dimentica però le tecnologie alternative. L’idrogeno e le celle a combustibile, infatti, restano al centro della strategia aziendale per i mezzi pesanti e per il trasporto pubblico, settori in cui questo tipo di alimentazione può garantire vantaggi significativi in termini di autonomia, rapidità di rifornimento e sostenibilità ambientale. Un esempio della maturità di questa tecnologia è rappresentato dalle nuove berline Toyota alimentate a idrogeno già disponibili in Giappone, che saranno presto protagoniste anche in Europa, così come dalle innovative navette a idrogeno sperimentate durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel frattempo, il brand premium Lexus continua la sua espansione verso l’elettrificazione completa della gamma con il lancio del SUV elettrico Lexus RZ. Questo nuovo modello rappresenta l’evoluzione della tecnologia già introdotta da Toyota con la piattaforma del bZ4X, arricchita però da elementi di comfort, lusso e innovazioni tipicamente Lexus. La RZ offre tecnologie avanzate, come il sistema Steer-by-Wire e interni che coniugano sostenibilità e raffinatezza giapponese.

Ma la mobilità sostenibile di Toyota si esprime anche attraverso i veicoli autonomi, che rappresentano una soluzione concreta e innovativa per i trasporti pubblici. Dopo il grande successo della sperimentazione a Roland-Garros con navette autonome WeRide, il marchio ha avviato ulteriori test in ambienti urbani complessi come Zurigo, Barcellona e Valence, evidenziando la maturità della sua tecnologia autonoma e il potenziale di una mobilità cittadina accessibile a tutti. Grazie a queste navette a guida autonoma, il Gruppo Renault, partner di Toyota in questo ambito, sta dimostrando l’efficacia delle soluzioni autonome anche in scenari urbani estremamente complessi.

La passione per la performance si declina, infine, nei modelli sportivi del brand GR (Gazoo Racing), come dimostra l’introduzione della nuova GR Yaris Nur24 destinata al Nürburgring, equipaggiata con il rivoluzionario motore a combustione interna G20E, capace di funzionare con carburanti sintetici o idrogeno, per una competizione sostenibile ma senza rinunciare all’emozione.

In questo percorso verso la mobilità sostenibile, Toyota pone sempre più attenzione al cliente e alle sue esigenze specifiche, adottando una strategia che punta non solo a offrire auto elettriche, ma anche una gamma variegata di soluzioni ibride e a combustibile alternativo. Un impegno che è alla base dei numeri record registrati nel 2024, con oltre 1,2 milioni di veicoli elettrificati venduti globalmente, di cui quasi un terzo in Europa, confermando Toyota tra i leader indiscussi della mobilità sostenibile e innovativa.

Il messaggio del Chief Branding Officer Simon Humphries è chiaro: «Vogliamo lasciare ai nostri clienti la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze, rendendo ogni opzione il più sostenibile possibile». Con un’offerta ampia, diversificata e di qualità premium, Toyota si conferma così il punto di riferimento globale per chi desidera guidare un futuro più sostenibile senza rinunciare allo stile, al comfort e al piacere della guida.