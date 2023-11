Toyota marchio auto che investe di più in pubblicità digitale in Italia

Sono Toyota, al primo posto, seguita da Renault, Suzuki, Bmw e Mercedes-Benz i marchi auto che dominano la classifica degli investimenti in advertising digitale in Italia nel settore auto.

Questo secondo i dati elaborati in esclusiva per Primaonline e ad adjinn, multinazionale indipendente di digital advertising measurement e benchmarking data, che ha misurato e anche confrontato i dati italiani con quelli europei, dove invece in pole position si piazza Hyundai. I formati display e native adv in Italia fanno registrare rispettivamente il 41% e 42% (in Europa 51% display e 36% native) anche se il video digitale si sta ritagliando un proprio campo di utilizzo, assommando una quota del 17% nel 2023, peraltro a discapito del native advertising. Interessante anche il dato dell’elettrico sul totale della pubblicità digitale del comparto che sia in Italia che in Europa è intorno al 4%, quota che ricalca i valori delle immatricolazioni delle auto elettriche nel nostro Paese.