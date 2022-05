Transpotec Logitec 2022 debutta l’E-Transit All-Electric di Ford

Ford rinnova la sua presenza al Transpotec Logitec 2022, l’evento dedicato al mondo dei Trasporti e della Logistica in programma dal 12 al 15 maggio presso Fiera Milano.

Protagonista dello stand Ford, presso il padiglione 24, sarà il nuovo E-Transit, il furgone All-Electric che rappresenta il primo passo dell’Ovale Blu nel mondo dei veicoli commerciali elettrici.

Con un’autonomia di 317 km e una batteria da 400 volt e 67 kWh, la versione a zero emissioni è progettata per offrire tutta la robustezza e l’affidabilità tipiche del Transit, abbinate a un’ampia scelta di opzioni di carrozzeria, lunghezza e altezza del tetto, mettendo a disposizione 25 versioni differenti pronte a soddisfare una vasta gamma di esigenze lavorative.

In vendita a un prezzo estremamente competitivo - si parte da 50.250 euro IVA esclusa - E-Transit sarà un game changer nel mercato dei commerciali a zero emissioni, grazie al supporto di una gamma di servizi digitali e connessi messi a disposizione da Ford Pro per aumentare la produttività e ridurre i costi. Dal software alle soluzioni di ricarica passando per l’assistenza e i prodotti finanziari, grazie all’ecosistema di Ford Pro sarà possibile ottimizzare la gestione delle flotte di veicoli commerciali, riducendo i tempi di fermo dei veicoli in assistenza.

Ford Pro porta a bordo della gamma commerciale un pacchetto di tecnologie integrate e connesse di ultima generazione nonché tutta la connettività che consente lo scambio di dati in tempo reale per monitorare ogni veicolo, utilizzando applicazioni e software disponibili anche per flotte multimarca.

Tra le innovazioni presenti a bordo di E-Transit anche la tecnologia Pro Power Onboard, per avere sempre l’energia elettrica a portata di mano, collegando e ricaricando apparecchiature elettriche, luci, laptop o altri dispositivi, direttamente dal proprio veicolo.

Il furgone da 2 tonnellate All-Electric è solo il primo passo della strategia messa in campo da Ford che consentirà al brand di raggiungere, entro il 2035, l’obiettivo delle zero emissioni per tutti i veicoli del marchio venduti in Europa e la Carbon Neutrality nella produzione, nella fornitura e nella logistica.

In quest’ottica, Ford ha annunciato recentemente che la gamma a zero emissioni, si completerà, entro il 2024 con l’arrivo di quattro nuovi modelli All-Electric, che andranno ad allargare la famiglia Transit allo scopo di offrire veicoli elettrici capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza. Nel 2023 arriveranno il Transit Custom Van 1 tonnellata e il Tourneo Custom All-Electric mentre nel 2024 sarà avviata la produzione delle generazioni a zero emissioni di Transit Courier e Tourneo Courier.

Accanto alla proposta All-Electric dell’Ovale Blu, sarà presente il resto della gamma elettrificata dei veicoli commerciali Ford con le versioni Mild-Hybrid e Plug-In Hybrid, in particolare con le versioni elettrificate del Transit Custom, il furgone best-seller dell’Ovale Blu e leader indiscusso del segmento da una tonnellata nel mercato europeo dei veicoli commerciali.

Lo spazio del Transpotec Logitec sarà anche l’occasione per il pubblico di ammirare alcuni esempi di veicoli allestiti, realizzati con i partner di Ford, destinati al settore dell’edilizia, con l’impiego di ribaltabili, nonché i people mover per garantire la mobilità a tutti, comprese le categorie più deboli.

Per gli amanti delle prestazioni estreme, invece, i riflettori dello stand saranno puntati sul Ranger, dominatore incontrastato nel mercato dei pick-up e capace di anticipare e intrepretare le esigenze degli utenti, anche grazie all’ampia possibilità di personalizzazione.

Con l’introduzione di Ford Pro, nuovo brand globale Ford dedicato ai veicoli commerciali e alle flotte, per portare ai clienti prodotti innovativi con i vantaggi delle più avanzate soluzioni di connettività, l’Ovale Blu offre sul mercato non solo veicoli che si caratterizzano per le migliori qualità in termini di tecnologia, sicurezza, efficienza, ma anche tutta una gamma di servizi che affiancano i clienti nelle proprie attività quotidiane, per massimizzarne la produttività. Grazie ai veicoli e ai servizi di Ford Pro, i clienti Ford possono mantenere i propri mezzi di lavoro sempre nella massima operatività, nel massimo rendimento, nel massimo controllo.