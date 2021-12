Una BMW Serie 5 nelle scene di apertura del Macbeth alla Scala di Milano

Il Teatro alla Scala di Milano ha viso il ritorno del pubblico alla serata inaugurale della stagione.

L’opera messa in scena è stata il Macbeth di Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore e le scene di Giò Forma.

L’ambientazione in una metropoli distopica, in abiti contemporanei, ha visto in scena richiami a celebri architetture metropolitane ed elementi di design e anche una moderna auto – una BMW Serie 5, per l’occasione con un look “total black” – su cui viaggiano Macbeth e Banco in apertura di tragedia quando i due personaggi attraversano i boschi della Scozia in un’atmosfera cupa di lampi e tuoni.

La vettura è protagonista anche delle scene successive, quando attraverso immagini potenti e molto scenografiche, il regista Davide Livermore fa sfrecciare l’automobile all’interno della foresta in un viaggio che fa presagire atmosfere stile “Inception” di Christopher Nolan.