UniCredit Youth America’s Cup, ancora due vittorie per Luna Rossa

La seconda giornata della UniCredit Youth America’s Cup sarà difficile da dimenticare per Gianluigi Ugolini, timoniere di sinistra dell’AC40 Luna Rossa,

che ha festeggiato il suo compleanno in grande stile, portando a casa due vittorie consecutive. Sotto la guida di Marco Gradoni e Ugolini, il team giovanile italiano ha dimostrato ancora una volta il suo valore, conquistando due importanti successi nelle Race #3 e Race #4, recuperate oggi a causa del maltempo che ha costretto al rinvio delle prove inizialmente programmate.

Race #03: Un Altra Vittoria di Classe per Luna Rossa

L’AC40 Luna Rossa è partita alla grande nella Race #3, mettendosi subito in una posizione favorevole grazie a una manovra tatticamente perfetta che l’ha vista virare per prima dopo un salto di vento. Nonostante la barca italiana abbia subito una penalità per un ingaggio troppo ravvicinato con la squadra britannica, il team ha mantenuto il sangue freddo. Alla prima boa, la situazione era tesa, con i kiwi molto vicini e i britannici altrettanto pericolosi.

Tuttavia, nella prima discesa, Luna Rossa ha recuperato terreno sui neozelandesi, che sono caduti dai foil dopo una manovra non perfetta. Da quel momento, la squadra italiana ha saputo sfruttare ogni occasione, adattandosi con maestria alle oscillazioni del vento – che variava tra i 14 e gli 8 nodi – e gestendo bene l’assetto sull’onda formata. La regata si è conclusa con una vittoria netta per Luna Rossa, che ha tagliato il traguardo in prima posizione con un distacco crescente rispetto ai concorrenti.

Posizione finale: 1° posto (+10 punti).

Race #04: Una Prestazione Impeccabile e Tatticamente Perfetta

La quarta regata ha visto ancora una volta Luna Rossa imporsi come protagonista assoluta. La barca italiana è partita con grande velocità, scegliendo di dirigersi subito verso sinistra. Questa decisione strategica ha permesso al team di accumulare un vantaggio di 7 secondi alla prima boa, con gli avversari neozelandesi di ETNZ che tentavano di rimontare.

Nel tratto successivo, si è assistito a una sorta di match race tra gli italiani e i kiwi, ma la squadra guidata da Gradoni e Ugolini ha dimostrato la sua superiorità in ogni aspetto della competizione. Le loro manovre fluide e la capacità di scegliere sempre il lato favorevole del campo di regata hanno portato a una vittoria schiacciante, con un minuto di distacco dalla squadra britannica all’arrivo.

Posizionefinale: 1° posto (+10 punti).

Luna Rossa: Leadership Consolidata Nella Youth America’s Cup

Con queste due vittorie consecutive, Luna Rossa si conferma come una delle squadre più forti e preparate della UniCredit Youth America’s Cup, dimostrando una volta di più che il futuro della vela italiana è in buone mani. Grazie a una gestione impeccabile delle condizioni meteo e a una strategia tattica superiore, Ugolini e Gradoni hanno saputo sfruttare ogni opportunità, rendendo queste due regate memorabili.

I prossimi giorni saranno cruciali per consolidare questa posizione di leadership, ma una cosa è certa: Luna Rossacontinua a fare sognare i suoi tifosi, sia con la sua versione giovanile che con la squadra senior, impegnata nelle semifinali della Louis Vuitton Cup. Il cammino verso la vittoria finale è ancora lungo, ma con prestazioni come queste, il team italiano sembra destinato a grandi traguardi.