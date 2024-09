UniCredit Youth America’s Cup, un primo e un secondo per Luna Rossa

La prima giornata della UniCredit Youth America’s Cup ha visto un eccellente inizio per il team Luna Rossa

Prada Pirelli, che ha ottenuto un primo e un secondo posto nelle due regate disputate, accumulando 17 punti nella classifica provvisoria del Gruppo A. Nonostante le condizioni meteo difficili, con il vento inizialmente debole e poi raffiche forti, l'equipaggio italiano ha saputo mantenere il controllo e dimostrare grande abilità nelle regate.

Condizioni Meteo al Limite

Il meteo ha giocato un ruolo chiave in questa prima giornata, con la partenza delle gare posticipata fino alle 17.00 a causa della mancanza di vento. Una volta iniziata la competizione, il vento è aumentato progressivamente, rendendo ancora più difficile il mantenimento delle barche AC40 sui foil. Solo due delle quattro regate previste sono state completate a causa delle condizioni sempre più avverse.

Race #01: Luna Rossa in Testa dal Primo All’Ultimo Metro

La prima regata è partita con un ritardo di oltre tre ore, con venti di circa 7 nodi che poi sono cresciuti fino a 13 nodi. Luna Rossa ha preso subito il comando della flotta, sfruttando una partenza pulita e una navigazione impeccabile che ha permesso all’equipaggio, guidato da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, di restare in testa. Nonostante l'onda formata e le difficoltà nel mantenere la barca sui foil, Luna Rossa ha girato la prima boa con 28 secondi di vantaggio sugli avversari. Grazie a una velocità di oltre 35 nodi, ha concluso la gara con oltre 1 minuto di vantaggio, aggiudicandosi il primo posto e 10 punti.

Race #02: Difficoltà Crescenti, Ma Luna Rossa Tiene Duro

Solo quattro team sono riusciti a prendere parte alla seconda regata, affrontando condizioni ancora più impegnative. Luna Rossa è partita allineata con i team NZL e USA sulla sinistra del campo di gara. Dopo una battaglia serrata in poppa, durante la quale ha superato i neozelandesi, Luna Rossa ha conquistato la leadership. Tuttavia, nella seconda bolina, la barca americana è riuscita a sorpassare gli italiani in un duello entusiasmante. A causa delle raffiche di vento fino a 18 nodi e del mare in aumento, il Comitato ha deciso di accorciare il percorso, fermando la gara al cancello di poppa. Luna Rossa ha chiuso in seconda posizione, guadagnando 7 punti.

Con questi risultati, Luna Rossa totalizza 17 punti, piazzandosi momentaneamente tra i migliori team del gruppo giovanile dell’America’s Cup. Le condizioni estreme hanno messo alla prova le abilità degli equipaggi, ma Luna Rossa ha dimostrato ancora una volta la sua competitività e preparazione tecnica. Il prossimo appuntamento sarà cruciale per mantenere alto il livello di performance e continuare la corsa verso la vetta della classifica.