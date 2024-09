UniCredit Youth America’sCup, Luna Rossa in testa con cinque vittorie su otto

Con una straordinaria performance che ha visto il team giovanile di Luna Rossa Prada Pirelli vincere cinque delle otto regate disputate,

la squadra italiana si è qualificata in prima posizione nel Gruppo A della UniCredit Youth America’s Cup. La fase di qualificazione si è conclusa dopo tre giornate di gare estremamente combattute, nonostante le difficili condizioni meteo che hanno caratterizzato la competizione. Le imbarcazioni AC40, protagoniste di queste regate, hanno sfidato venti che superavano i 20 nodi, navigando sui foil con velocità oltre i 40 nodi, rendendo le gare ancora più emozionanti.

Dopo una serie di rinvii e ritardi dovuti al maltempo, la terza giornata di qualificazione ha visto sei team contendersi i primi tre posti, con le squadre meno performanti eliminate dalla competizione. Luna Rossa, con una prestazione eccezionale, si è distinta come il team da battere in vista delle Semifinal Series, che inizieranno domani, martedì 24 settembre.

Regate #05 e #06: Dominio di Luna Rossa

Nella RACE #05, Luna Rossa parte forte sulla destra della linea e, dopo un'ottima bolina, riesce a separarsi dalle barche avversarie. Nonostante il team francese giri per primo la boa, l’equipaggio italiano sfrutta la sua velocità in poppa per recuperare e mantenere il comando, concludendo la regata in prima posizione. Questo successo le garantisce 10 punti fondamentali in classifica.

In RACE #06, Luna Rossa ripete una partenza efficace e, dopo una prima boa girata dietro al team NZL, riesce a penalizzare i neozelandesi e passare in vantaggio. Da quel momento in poi, l’equipaggio italiano conduce la gara in modo impeccabile, tagliando per primo il traguardo e assicurandosi altri 10 punti.

Regate #07 e #08: Difficoltà e resilienza

Nella RACE #07, Luna Rossa ha avuto qualche difficoltà: una caduta dai foil e una penalità per partenza anticipata hanno compromesso la regata. Nonostante i tentativi di recupero, la barca italiana chiude in sesta posizione, ottenendo solo 1 punto.

La RACE #08 ha visto Luna Rossa penalizzata nuovamente alla partenza, ma il team ha mostrato grande carattere e determinazione, recuperando fino al terzo posto finale. I 5 punti conquistati in questa regata hanno permesso a Luna Rossa di chiudere il girone di qualificazione in testa alla classifica del Gruppo A.

Verso le semifinali

Grazie a queste cinque vittorie, Luna Rossa si qualifica per le semifinali come leader indiscussa del suo gruppo. L’equipaggio guidato da Marco Gradoni e Gianluigi “Gigi” Ugolini ha dimostrato non solo una perfetta padronanza tecnica, ma anche una grande capacità di adattarsi alle condizioni difficili. Con questa grinta e abilità, il team italiano si presenta come uno dei favoriti per le Semifinal Series, dove continuerà a dare il massimo per conquistare il titolo.