Vincent Piquet nominato direttore finanziario di Renault

A partire dal 1° aprile 2022, Vincent Piquet, attuale Direttore Performance e Controllo della Direzione Vendite e Operazioni Renault, è nominato Direttore Finanziario della Marca Renault.

Dopo aver occupato diverse posizioni in ambito finanziario nel Gruppo General Electric negli Stati Uniti e in Europa, è entrato a far parte del Gruppo Renault nel 2019 come Direttore Europa Performance e Controllo.

Nel 2021, è diventato Direttore Performance e Controllo della Direzione Vendite e Operazioni della Marca Renault.

Dal 1° aprile 2022, Vincent Piquet entrerà a far parte del Comitato di Direzione della Marca Renault, riportando a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. Riporterà anche a Thierry Piéton, Direttore Finanziario del Gruppo Renault.