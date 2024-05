Volkswagen Golf GTI Festeggia 50 Anni alla 24 Ore del Nürburgring

L’attesa per la 24 Ore ADAC al Nürburgring è alle stelle, con oltre 200.000 spettatori pronti a partecipare all’evento motoristico più importante della Germania, in programma dal 1° giugno.

Quest'anno, oltre all'adrenalina della competizione, i fan avranno l'opportunità di celebrare un'icona automobilistica: la Volkswagen Golf, che festeggia i suoi 50 anni.

La Nuova Golf GTI Clubsport

Volkswagen ha scelto questo palcoscenico prestigioso per presentare in anteprima mondiale la Golf GTI Clubsport, un concentrato di potenza e innovazione. Con un frontale ridisegnato e fari LED di nuova generazione, la Clubsport si distingue per un look ancora più dinamico. Il logo Volkswagen illuminato e un ampio spoiler posteriore sono solo alcune delle novità estetiche. I cerchi in lega da 19 pollici, disponibili nei design Queenstown e Warmenau, riducono le masse non sospese, ottimizzando così le prestazioni.

Tecnologie e Prestazioni Avanzate

La Golf GTI Clubsport non è solo estetica: sotto il cofano, il motore turbo da 256 kW (348 CV) promette emozioni forti. Il controllo adattivo del telaio DCC e il differenziale autobloccante anteriore garantiscono una guida impeccabile, specialmente sul tracciato del Nordschleife. Il nuovo sistema di infotainment MIB4 e l'assistente vocale IDA con integrazione Chat GPT assicurano un'esperienza di guida intuitiva e concentrata.

Golf GTI Clubsport 24h: Innovazione e Sostenibilità

Un altro highlight sarà la partecipazione della Golf GTI Clubsport 24h alla gara. Questa versione, sviluppata da Volkswagen Motorsport e Max Kruse Racing, è alimentata da un carburante a bioetanolo E20, fornito da Shell. Questo carburante innovativo riduce le emissioni di CO2 del 35-40%, dimostrando il potenziale dei carburanti alternativi nel motorsport.

Celebrazioni Storiche

Non solo futuro: al Nürburgring, i visitatori potranno ammirare anche tre Golf GTI d’epoca che prenderanno parte alla gara ADAC 24h Classic. Queste vetture storiche non solo rappresentano l'evoluzione della Golf GTI, ma celebrano anche il doppio anniversario: 50 anni di Golf e 45 anni del team KWL Motorsport.

Un Team Vincente

La Golf GTI Clubsport 24h sarà guidata da piloti di calibro internazionale come Benny Leuchter e Johan Kristoffersson, supportati dai professionisti tedeschi Nico Otto e Heiko Hammel. Con un rapporto peso/potenza di 3,36 kg/CV e una coppia massima di 450 Nm, la GTI Clubsport 24h promette prestazioni di alto livello, pronte a stupire sul leggendario “inferno verde”.

L'edizione 2024 della 24 Ore ADAC al Nürburgring si preannuncia memorabile, non solo per l'intensità della competizione, ma anche per la celebrazione del mezzo secolo della Volkswagen Golf. Con la nuova Golf GTI Clubsport e la partecipazione di modelli storici, l'evento rappresenterà un ponte tra tradizione e innovazione, unendo appassionati di tutte le generazioni in un tributo all'iconica Golf.