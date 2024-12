Volkswagen Polo: mezzo secolo di storia per l’icona delle compatte

Era il 1975 quando Volkswagen lanciò sul mercato un modello destinato a ridefinire il concetto di auto compatta.

La Polo, con il suo design essenziale, la tecnologia avanzata e l’accessibilità economica, ha conquistato generazioni di automobilisti, superando i 20 milioni di esemplari venduti. Nel 2025, la storica "cittadina" festeggerà il suo 50° anniversario, un traguardo che conferma la sua posizione di rilievo nel panorama automobilistico.

Un’auto per tutti

La Volkswagen Polo è nata con un obiettivo chiaro: rendere la mobilità individuale alla portata di tutti. Dal modello basato sull’Audi 50, presentato nel 1975, fino alla sesta generazione lanciata nel 2017, ogni versione ha portato miglioramenti significativi in termini di tecnologia, sicurezza e comfort. La Polo non è solo un’auto, ma una compagna di vita che si adatta a ogni fase: dalle prime lezioni di guida all’uso quotidiano come affidabile mezzo familiare.

L’evoluzione in sei generazioni

Con il debutto della Polo I, Volkswagen introdusse un veicolo agile, funzionale e accessibile, che incarnava lo spirito degli anni ‘70. Negli anni, ogni generazione ha aggiunto nuove caratteristiche: la seconda generazione del 1981 offrì maggiore spazio e motori modernizzati, mentre la terza, dal 1994, segnò l’ingresso degli airbag tra le dotazioni di sicurezza. Nel 2002, con la quarta generazione, comfort e sicurezza raggiunsero nuovi standard grazie a dotazioni come ABS e airbag laterali di serie.

La Polo V, introdotta nel 2009, ha rivoluzionato il segmento con tecnologie digitali e sistemi di infotainment, mentre la sesta generazione, basata sulla piattaforma MQB, ha innalzato l’asticella con connettività avanzata e soluzioni di assistenza alla guida tipiche di modelli di categoria superiore.

Celebrazioni e storia viva

Volkswagen Classic si prepara a celebrare il cinquantenario della Polo con una serie di eventi e mostre. Al Bremen Classic Motorshow, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, saranno esposti due modelli iconici: una Polo L del 1975 in Oceanic Blue e una versione da cronoscalata del 1977.

Una leggenda che guarda al futuro

La Polo ha saputo attraversare le epoche senza mai perdere la sua identità, continuando a evolversi per rispondere alle esigenze di un mercato in costante cambiamento. Oggi, come 50 anni fa, rimane un simbolo di mobilità accessibile e innovazione tecnologica, pronta ad affrontare le sfide del domani. Un’eredità che non si limita al passato, ma che continua a ispirare il futuro dell’automobile.