Volkswagen svela i nuovi ID.7 GTX e ID.7 GTX Tourer, prestazioni elettriche al top e design innovativo

Volkswagen svela i nuovi modelli di punta della sua linea ID.: la berlina ID.7 GTX e la station wagon ID.7 GTX Tourer.

Questi veicoli elettrici incarnano l'eccellenza ingegneristica di Volkswagen, offrendo prestazioni dinamiche straordinarie e una straordinaria efficienza. Grazie al sistema di trazione integrale elettrica 4MOTION, alimentato da un motore su ciascun asse e con una potenza combinata di 250 kW (340 PS), i nuovi ID.7 GTX si distinguono come i modelli Volkswagen più potenti attualmente disponibili.

L'ID.7 GTX Tourer, in particolare, è la station wagon più potente mai costruita dalla casa tedesca, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi. La versione berlina, ancora più agile, completa lo sprint in 5,4 secondi. Questi tempi dimostrano l'efficacia del sistema di propulsione, che eroga la massima potenza in maniera fulminea, offrendo un'esperienza di guida esaltante e sicura.

Volkswagen ha arricchito l'estetica e gli interni dei modelli GTX con dettagli unici. All'esterno, spiccano il paraurti anteriore dal design sportivo, i nuovi cerchi in lega Skagen da 20 pollici, e i fari a matrice LED IQ.LIGHT, che conferiscono un look audace e moderno. Anche gli interni non sono da meno, con sedili riscaldati personalizzati con cuciture rosse e un volante multifunzione specifico per la versione GTX, che sottolineano la sportività e l'eleganza dei nuovi ID.7.

L'efficienza energetica è garantita dalla nuova batteria agli ioni di litio da 86 kWh, la più grande mai realizzata da Volkswagen, che offre un'autonomia WLTP fino a 595 km per la berlina e 584 km per la versione Tourer. I tempi di ricarica sono altrettanto sorprendenti: con una capacità di ricarica massima di 200 kW, è possibile passare dal 10 all'80% di carica in soli 26 minuti. Ciò rende i nuovi ID.7 GTX ideali per viaggi lunghi, offrendo ampio spazio per cinque passeggeri e un generoso vano bagagli che arriva fino a 605 litri nella versione Tourer.

Volkswagen ha integrato nei modelli ID.7 GTX anche una serie di tecnologie avanzate per migliorare il comfort e la sicurezza. Tra queste, il sistema di infotainment con display head-up a realtà aumentata, l'assistente vocale IDA potenziato da ChatGPT e una gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il pacchetto opzionale IQ.DRIVE, che include Travel Assist per una guida semi-autonoma.

Inoltre, Volkswagen ha introdotto nuove app di benessere e intrattenimento, tra cui l'app Wellness In-Car e la piattaforma di gioco AirConsole, che permette di giocare direttamente sul display di infotainment usando lo smartphone come controller.

I nuovi ID.7 GTX e ID.7 GTX Tourer rappresentano la fusione perfetta tra innovazione tecnologica, prestazioni sportive e sostenibilità, confermando l'impegno di Volkswagen a guidare la transizione verso una mobilità elettrica sempre più avanzata e connessa.