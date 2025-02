Volvo ES90: la nuova era delle auto software-defined con tecnologia Superset

Volvo si prepara a svelare la ES90, il nuovo modello a trazione completamente elettrica che segna un ulteriore passo avanti nella filosofia delle auto definite dal software.

Progettata per evolversi nel tempo, la ES90 sfrutta la connettività avanzata e l’aggiornamento continuo dei dati per garantire un’esperienza di guida sempre più sicura e personalizzata.

Dotata di una doppia configurazione NVIDIA DRIVE AGX Orin, la ES90 è l’auto Volvo più potente mai realizzata in termini di capacità di calcolo. Il sistema è in grado di processare 508 trilioni di operazioni al secondo, gestendo le funzioni di sicurezza attiva basate sull’intelligenza artificiale, il controllo avanzato dei sensori e l’ottimizzazione delle performance della batteria. Questa tecnologia consente inoltre di migliorare progressivamente i modelli di deep learning e le reti neurali, portandole fino a 200 milioni di parametri per una guida sempre più intuitiva e sicura.

La ES90 è basata sulla piattaforma SPA2 e rappresenta il secondo modello Volvo a integrare lo stack tecnologico Superset, dopo la EX90. Questa innovativa architettura software consente di sviluppare e implementare miglioramenti in modo più efficiente, diffondendoli rapidamente tramite aggiornamenti over-the-air. Grazie a questa tecnologia, la ES90 può ricevere nuove funzionalità di connettività, ottimizzazioni delle prestazioni e upgrade dei sistemi di sicurezza senza necessità di interventi hardware.

Il concetto di auto software-defined assume un valore concreto con la Volvo ES90, che condivide la piattaforma tecnologica con gli altri modelli della gamma. Questo significa che gli aggiornamenti software della EX90 saranno disponibili anche per la ES90 e viceversa, permettendo a tutti i possessori di Volvo elettriche di beneficiare delle innovazioni più recenti. Come sottolineato da Anders Bell, Chief Engineering & Technology Officer di Volvo, “La ES90 è una delle vetture tecnicamente più avanzate sul mercato ed è stata progettata per migliorare con il passare del tempo, grazie al nostro modernissimo stack tecnologico Superset”.

Uno degli elementi distintivi della ES90 è la tecnologia Safe Space, un sistema che combina un’avanzata sensoristica esterna – con lidar, radar, telecamere e ultrasuoni – con un sofisticato rilevamento del comportamento del conducente all’interno dell’abitacolo. L’obiettivo è creare un ambiente sicuro per tutti i passeggeri e ridurre drasticamente il rischio di incidenti grazie a un sistema di prevenzione in grado di identificare ostacoli e attivare misure di sicurezza in tempo reale.

L’impegno di Volvo nella sicurezza si traduce anche nella possibilità di aggiornare l’hardware dei modelli esistenti. Gli attuali possessori della EX90 riceveranno gratuitamente la doppia unità NVIDIA DRIVE AGX Orin, dimostrando come l’approccio basato sullo stack Superset permetta di mantenere le vetture sempre all’avanguardia.

Con la ES90, Volvo continua la sua tradizione centenaria di progettare auto incentrate sulle persone, utilizzando la tecnologia per migliorare l’esperienza di guida e garantire tranquillità in ogni viaggio. L’innovazione non è solo una questione di prestazioni, ma diventa un modo per rendere ogni spostamento più sicuro e piacevole, in perfetto equilibrio con le esigenze della vita moderna.