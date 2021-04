Wayel presenta il nuovo scooter W3 100% elettrico

Fa il suo ingresso nella gamma e-Scooter di Wayel, marchio del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), il nuovo W3. La proposta a emissioni zero di casa Wayel, che conta già sui ciclomotori W1e W2, si arricchisce così di un “125cc equivalente” dalle linee vintage equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore. E punto di forza del nuovo modello è proprio il suo cuore elettrico alimentato da una doppia batteria al litio con celle LG, che consente al W3 di coprire distanze fino a 100 km e raggiungere una velocità massima di 75 km/h. “Caratteristiche e prestazioni che – ha sottolineato l’Amministratore delegato del gruppo FIVE Fabio Giatti – lo pongono ai vertici della categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande crescita”.

Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un equipaggiamento tecnologico di prim’ordine: display LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e sistema di antifurto sonoro. Le prestazioni e la potenza della powetrain, che permettono al W3 di affrontare ogni tipo di pendenza, sono tenute a bada da un sistema di frenata integrale che, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce sicurezza e spazi d’arresto contenuti. La dotazione di pneumatici da 12” assicura infine una guida stabile e confortevole.

Il nuovo Wayel W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione Titanio, a un prezzo di 4.750 euro. Cifra che con l’applicazione degli incentivi statali, in caso di rottamazione, può scendere fino a 3.193 euro. Completa la dotazione di serie la sella in ecopelle e l’ampio vano portacasco sotto di essa, mentre tra gli accessori è presente anche un pratico parabrezza.