Xavier Martinet nuovo Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe dal 2025

Hyundai Motor Europe ha ufficializzato la nomina di Xavier Martinet come nuovo Presidente e CEO, ruolo che assumerà il 1 gennaio 2025 presso la sede di Offenbach, in Germania.

Martinet succede a Michael Cole, che lascerà l’azienda il 31 dicembre 2024 dopo un'importante carriera di 15 anni all’interno del gruppo.

Con oltre 27 anni di esperienza nel settore automotive, Martinet ha consolidato le proprie competenze con incarichi di rilievo sia in Europa sia negli Stati Uniti, iniziando il suo percorso in Renault nel 1997. Negli ultimi anni, ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President presso Dacia, occupandosi di marketing e servizi commerciali. Forte della sua esperienza, Martinet ha dichiarato: “Sono entusiasta di unirmi a Hyundai e di guidare un team europeo all’avanguardia. Il mio impegno sarà volto a consolidare una crescita sostenibile, migliorando l’esperienza dei clienti in collaborazione con i concessionari e i partner importatori."

Il Presidente e Global Chief Operating Officer di Hyundai Motor Company, Jose Munoz, ha espresso la propria soddisfazione per l’arrivo di Martinet: "Siamo lieti di accogliere Xavier nel team Hyundai. La sua profonda conoscenza del mercato europeo e la sua leadership saranno preziose per la nostra crescita."

Michael Cole, che ha guidato Hyundai Motor Europe dal 2020, ha espresso gratitudine per i suoi anni in azienda: "Dopo 40 anni nel settore automotive, è arrivato il momento di tornare nel Regno Unito e dedicarmi alla mia famiglia. Sono orgoglioso dei risultati raggiunti con il team europeo di Hyundai, che proseguirà il percorso di crescita dell’azienda." La sua carriera in Hyundai ha visto Cole contribuire in maniera significativa alla crescita del marchio in Europa, consolidandone la posizione come leader nelle soluzioni di mobilità innovative.