Triangolo Fedez-Berti-Lauro, un singolo per tre generazioni

Dopo aver fatto parlare di sè per il caso Concertone, Federico Lucia, in arte Fedez, torna a farsi sentire, questa volta in ambito musicale. Il rapper milanese ha annunciato l'uscita di un nuovo singolo, assieme all'icona della scena rap/pop Achille Lauro e all'intramontabile "usignolo di Cavriago", Orietta Berti. Il brano sarà disponibile su tutti i digital stores a partire dall'11 giugno.

La canzone si chiamerà "Mille" e osservando il tweet dell'annuncio è possibile immaginare che verrà anche accompagnato da un videoclip per cercare di conferire quanta più rilevanza mediatica possibile a questa collaborazione che ha tutte le carte in regola per essere la Hit estiva del 2021.