Musica, esce “Feel it”: il nuovo brano di Gabdez sul “futuro positivo”

"FEEL IT", ESCE IL NUOVO SINGOLO DI GABDEZ

Il brano nasce da una melodia ipnotica di 103 BPM, che inizia con le note di un piano forte, seguite da un coro crescente su suoni elettronici di drum e kick, per poi proseguire nel secondo drop ( minuto 1.15) con il verso principale della canzone che menziona il passato e chiude con augurio positivo per il futuro “Where we will still alive”.

Il progetto totalmente nuovo rispetto alle produzioni precedenti di Gabdez, presenta nuovi bpm, nuove sonorità e nuove melodie. La traccia è un palese crossover tra la musica electro-pop/dubstep e la deep house, che sono le sonorità che prediligo nei miei dj set, con una lenta ritmica 4/4 ma carica di energia.

Disponibile da ogg Venerdì 18 Dicembre in tutte le radio e in tutti i digital store

English version

"Feel it" is the expression of the historical moment we are living in. The song is based on hypnotic melody 103bpm, which begin with a piano and grow after the chorus with kick and electronic sounds. It arrives at the second drop with the main song verse as hope for the future the song ends saying "Where we will still alive". I wanted to produce something different and this is totally a new project for me, with new sound, bpm and melody. I'm trying to create a crossover between pop music, dubstep and deep house, which are the sounds my dance floor like most in my dj set. Available on radio and all digital store from December 18th 2020

"FEEL IT", LA BIOGRAFIA DI GABDEZ

Nato in Sicilia, sin da giovane si dedica alla musica iniziando a suonare come Disc Jockey con i giradischi nei club della sua città. Dopo avere conseguito l'università di Giurisprudenza si trasferisce per completare gli studi a Milano con Master in "Business Marketing & Communication in Luxury Goods". Ma la musica rimane la sua più grande passione ed inizia a collaborare con tutti i locali di Milano, in Italia ed all'estero. Da diversi anni ormai resident presso Nikki Beach Costa Smeralda,Annex Beach Cannes, Hotel Plaza Atheneé Paris, Terrazza Duomo21, Virgin Active Italia, The Roof Milano. Le sue ultime produzioni "Don't", "Cow Bells", "House Anthem" sono presenti nei maggiori negozi digitali ed inspirati dal sound di Frankie Knuckles, Etienne De Grecy, Bob Sinclar ed i Daft Punk. Il successo di Gabdez nasce dalla sua versatilità e dalla sua capacità di interpretare il gusto del pubblico creando dei dj set perfetti per ogni contesto.