Nam Milano, open day sabato 18 in presenza e online: tutte le informazioni

Una boutique di qualità, dove si insegnano tutti i mestieri della musica in un ambiente stimolante e informale con docenti che sono anche professionisti attivi e hanno una grande esperienza artistica e tecnica. Nam è la storica scuola di musica moderna che, nata nel 1987 a Milano, è stata la prima a offrire corsi rivolti a tutte le discipline dei settori musica e audio con la capacità di cogliere in anticipo le richieste di professionalità del mercato.

Sabato 18 settembre chi vuole scoprire l’offerta formativa 2021-22 della scuola potrà partecipare di persona o via Zoom all’Open day presso le sedi di via Ponte Seveso 27 (zona Stazione Centrale) e di via Filippo Baldinucci 60 (zona Bovisa), prenotandosi con il form pubblicato sul sito (https://nam.it/open-days-2). Una giornata conoscere i corsi, incontrare il team, i docenti e visitare le sedi.

Dai primi corsi di Fonico degli anni 90, fino a quelli per DJ e producer nel 2000 e ai corsi online ideati e messi in rete fra il 2019 e il 2020, prima della pandemia Covid, Nam ha sempre avuto nel suo Dna una naturale propensione alla ricerca di nuove idee, metodologie e discipline. Un vantaggio competitivo che consente di arrivare con la formazione di nuove figure professionali prima degli altri, assicurando così un forte placement per i propri allievi.

Milano offre una enorme possibilità di lavoro nel mondo della musica, una scuola come Nam poteva nascere solo qui. Milano “is the place to be” per chi vuole lavorare in questo settore, un luogo di grande fermento per tutte le attività creative legate alla musica. Qui hanno sede tutte le più importanti etichette discografiche e le principali emittenti radio-televisive.