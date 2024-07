Napoli, incidente sul lavoro: grave un operaio investito da un pallet

Ennesimo incidente sul lavoro: un operaio di 57 anni è in pericolo di vita dopo essere stato investito da un pallet in un'azienda di Napoli

Un operaio di 57 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un pallet mentre stava lavorando. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 luglio in un'azienda di Volla, in provincia di Napoli, che si occupa di smaltimento e recupero del materiale elettrico. L'uomo, regolarmente assunto nella ditta, stava svolgendo delle operazioni di scarico quando è stato investito da un pallet carico di materiale. Nell'urto avrebbe battuto violentemente la testa, cosa che ha reso subito gravi le sue condizioni.

All'arrivo dei soccorsi, il 57enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli in cui è ricoverato in prognosi riservata. Lotta tra la vita e la morte ed è in pericolo di vita. I carabinieri di Volla stanno compiendo i rilievi necessari. Dovranno capire come sia stato possibile l'incidente e se erano attive tutte le misure di sicurezza.