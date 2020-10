NO BAG: L'ALTERNATIVA ALLA BLEFAROPLASTICA PER ELIMINARE LE BORSE DAGLI OCCHI

STOP ALLE BORSE SOTTO GLI OCCHI: NO BAG RADIOFREQUENCY

L’alternativa alla blefaroplastica è possibile grazie ad un nuovissimo trattamento che si chiama

NO BAG RADIOFREQUENCY.

NO BAG RADIODIOFREQUENCY è un’alternativa non chirurgica, per rimuovere il grasso dalla borsa della palpebra inferiore degli occhi

In cosa consiste?

Tramite una radiofrequenza monopolare che presenta alla sua sommità un elettrodo a forma triangolare si ottiene una vera e propria riduzione o rimozione della borsa palpebrale inferiore.

Come avviene il trattamento?

Il paziente viene fatto accomodare sul lettino; quindi, dopo aver lasciato in posa l’anestetico per un’ora e averlo rimosso, si passa al trattamento vero e proprio che consiste nel porre l'elettrodo perpendicolarmente alla pelle dove è presente la borsa palpebrale per alcuni secondi , poi si ripete l intervento a un 1 mm di distanza dalla zona trattata fino a coprire l‘ intera area .

L’elettrodo viene appoggiato delicatamente sulla pelle della palpebra inferiore, quindi con una leggera pressione si inserisce all’interno della bag (o borsa)e il calore da esso prodotto è in grado di sciogliere il grasso presente.

ontemporaneamente l’elettrodo che produce calore determina, a livello più superficiale senza lasciare traccia, una ricostruzione di tessuto costituito da collagene e fibre elastiche.